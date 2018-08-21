Звезда "Дома-2" сняла интимное видео с изуродованным фриком

Видео развлечений бывшей участницы "Дома-2" Олеси Малибу появилось в Instagram. Его выложил Кирилл Терешин, более известный как синтоловый качок.

Оператор заснял, как пара увлеченно занимается петтингом. Кирилл – Руки-Базуки и фотомодель Олеся Малибу при этом смеются и шутят. Терешин заявил, что Олеся – его "девушка номер один".

Голос за кадром предлагает сводить Кирилла в стриптиз-клуб. Олеся же смеется и говорит, что у нее "петтинг на базуке". В то же время фотомодель отметила, что секс у них будет только после свадьбы.

Ранее сообщалось, что Терешин и Малибу решили пожениться. Модель заявила, что Руки-Базуки пообещал ей купить кольцо с бриллиантом и 101 красную розу. Появились даже фото Олеси в свадебном платье. Подписчики эти заявления не восприняли всерьез, посчитав пиаром.

В подписи к ролику Кирилл объясняет свой выбор. "Бывают моменты, когда я даже отказываю девушкам в сексе. Так как мне многие девушки не по статусу, мне стыдно просто будет", – написал Руки-Базуки. По его словам, девушка должна быть красивая, "с сиськами, попой и с характером", передает Life.ru.