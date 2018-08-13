Грехи прошлого: Степаненко в юности была проституткой

Жена Евгения Петросяна с детства блистала на сцене. Ее учительница из школы №67 бывшего поселка Ангарский под Волгоградом вспоминает, что Леночка училась без особого усердия, зато в драмкружке занималась с удовольствием.

"Такую смелую и бойкую девочку еще поискать надо, – рассказала учительница Елены Степаненко по русскому языку и литературе Лидия Блюдина. – Она и на уроках не боялась высказывать собственное мнение. В десятом классе мы решили поставить пьесу Иды Эвальд "Перед рассветом". По сюжету четыре девушки – революционерка, торговка, деревенская простушка и проститутка – сидят в тюремной камере и ждут расстрела".

"На первые три роли я быстро нашла исполнительниц, – продолжила Блюдина. – Быть проституткой никто долго не соглашался. Стесняются девчонки, ведь блудница должна соответственно себя вести. Я тогда пристала к Лене: "Эта роль прямо для тебя!" Она отнекивалась: "Почему, если девушка легкого поведения, так это я?" В ответ твержу: "Ну ты же такая смелая! Не стесняешься, не трясешься от страха, выходя на сцену, как все остальные". Короче, уговорила".

Очевидно, взяло верх желание отомстить таким изощренным способом бывшей подружке Гале Ситниковой и покрасоваться перед одноклассником Игорьком Павлоцким, который Лене нравился. Смотреть спектакль пришли все старшеклассники. Ждали, что враги будут пытать Степаненко, разорвут на ней платьице, обнажив грудь. Ничего такого не было, но проститутку Степаненко сыграла блестяще. "Зал, набитый под завязку, аплодировал стоя!" – цитирует учительницу "Экспресс-газета". После такого успеха встречаться со Степаненко хотели многие – она стала настоящей звездой.