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"Как будто сердце вырвали": Ани Лорак онемела после измены мужа

Ани Лорак. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Уже который день поклонники украинской дивы обсуждают новость о якобы изменах ее мужа-турка. Его засняли в одном из киевских караоке-клубов. Причем мужчину сопровождала известная украинская тусовщица Яна Беляева. Судя по видео, супруг Лорак смело обнимал темноволосую спутницу, что-то жарко шепча ей на ушко, и даже касался внутренней стороны бедра. 
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Была ли измена со стороны Мурата Налчаджиоглу? Знает ли сама Ани про поведение мужа и как реагирует на подобные фривольности? Все это редакция Dni.Ru на протяжении двух дней пыталась выяснить у представителей артистки. Казалось бы, им надо делать заявления, что-то опровергать или, напротив, подтверждать. Да и использовать шумиху в своих интересах – а новости о Лорак сегодня занимают первые строчки в поисковиках – требует закон жанра. 

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Ани Лорак

Ани Лорак Певица

Но певица онемела. "Мы пока не готовы делать заявление", "Мы свяжемся с вами, когда будет, что сказать", "Мы следим за ситуацией", – такими общими фразами отделываются представители исполнительницы. И пропадают.

На фестивале "Жара", который 29 июля завершился в Баку, бури еще ничто не предвещало. "Это иллюзия, что у меня богатый муж, – говорила там певица. – Да и в любом случае я воспитана так, что всегда рассчитываю только на себя и не сижу ни у кого на шее. Сегодня ситуация складывается так, что пока я трачу больше, чем зарабатываю. Эдакая девочка, которая без конца работает и просто страшно устала. Работаю просто на износ! И все, о чем я мечтаю – чуть сбавить темп, выдохнуть, просто выспаться!"

Интересно, что последнюю запись на странице в социальной сети Instagram Лорак сделала два дня назад – как раз-таки с фестиваля в Баку. Обычно активная в Интернете, она куда-то исчезла. То ли переживает разлад в семье, то ли есть дела поважнее постов в Сети. Поклонники стали тревожиться. "Каролина, прошу вас, не забрасывайте свой Инстаграм, мы по вам очень скучаем, родная", "Ани, куда Вы пропали? Мне так Вас не хватает, уже 3 дня никаких новостей от Вас.Мы очень переживаем за Вас. Как будто сердце вырвали, даже настроения нет", – пишут встревоженные подписчики на странице артистки.

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Автор: Иван Губкин1 августа 2018, 23:24
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