Актриса Ольга Дроздова сделала аборт

Актриса Ольга Дроздова стала очередной звездной гостьей передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Артистка объяснила, почему у них с мужем, актером Дмитрием Певцовым, не было детей. По ее мнению, всему виной аборт, который она сделала в студенческие годы.

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов познакомились во время съемок фильма "Прогулка по эшафоту". Буквально через минуту после знакомства им пришлось изображать влюбленных и даже целоваться. По признанию актрисы, она до сих пор терпеть не может экранных поцелуев. После проб, когда ехали в служебном автомобиле, Ольга высказала Дмитрию все, что о нем думает.

В свою очередь тот с первого взгляда влюбился в партнершу. Однако ее сердце принадлежало другому. Мужчина жил в Швейцарии и имел серьезные намерения. Тем не менее Певцов смог добиться Дроздовой. Хотя, по ее словам, она всячески отталкивала его и даже "отшвыривала", когда узнала, что у Дмитрия есть сын.

Кстати, впоследствии именно Ольга настояла на том, чтобы он наладил отношения с наследником, и когда это случилось, уже не смогла отказать артисту. Первое время они жили в общежитии и были счастливы. Однако у пары не было детей. Все их попытки в течение 15 лет оканчивались неудачей. Со временем Дроздова поняла, почему ничего не получалось.

"Тогда же это была абсолютно аномальная история, мы были здоровы. Я, как и многие девушки того поколения, по молодости и глупости сделала аборт. Ведь тогда запрещено было иметь детей на первых курсах института. Спустя годы я поняла, что расплачивалась за свою ошибку, но лишь через 15 лет Бог подарил мне ангела", – набравшись смелости, призналась Дроздова.

По словам актрисы, когда они с Дмитрием венчались, батюшка указал ей на то, что она убийца, раз прервала беременность. Поняв это, актриса не смогла сдержать слез. "Я прорыдала все венчание, ведь батюшка открыл мне глаза и сказал, что аборт – это тоже убийство. Тогда я, наверное, и осознала свою страшную ошибку", – рассказала актриса.