В диком провале Тарасова увидели руку Бузовой

Клуб "Локомотив" решил не продлевать соглашение с Дмитрием Тарасовым. Теперь спортсмен вынужден искать новую команду.



Новость о том, что Дмитрий Тарасов покинет "Локомотив" удивила многих. Учитывая, что мотивировки решения руководства клуба не было. Однако и этому шагу футбольных начальников нашлось объяснение. По словам шоумена Рустама Солнцева, причина кроется в магических способностях его экс-супруги Ольги Бузовой.



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"Трудно не поверить в то, что Олька его прокляла. Ну, допустим, может, что-то прошептала, будучи вне себя "Будь ты проклят!" Или колдует в Новогоднюю ночь. Ольга, ты отомщена. Рад твоим новым талантам", – цитирует StarHit шоумена.

Тарасов выступал за "Локомотив" с 2010 года. Вместе с командой он выигрывал чемпионат России (сезон-2017/18) и дважды побеждал в Кубке страны (2014/15 и 2016/17). В минувшем сезоне полузащитник провел 24 матча в РФПЛ и забил 2 мяча. В заявку сборной России на ЧМ-2018 он не попал.