Дочь Волочковой разбилась при падении с лошади
В своем Instagram дочь балерины опубликовала снимок перебинтованной руки. Врачи спасли конечность барышни и наложили шину (или гипс) на безымянный палец – вероятно, у Ариадны перелом.
"Конный спорт – это серьезная вещь (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). К которой нужно подходить с ответственностью. Ведь спорт – это сложная и упорная работа. В которой конечно бывают травмы. И я столкнулась с этим. Упала с лошади. Но знаете, я горда тем, что упала я именно за работой. За отработкой новых элементов. Я рада, что все произошло именно так, а не за походом домой или еще как. Все так, как должно быть", – написала девушка под фото.
Ниже Ариадна отметила, что, несмотря на падение с большой высоты и травму, она не теряет силы духа. Ведь она чувствует постоянную поддержку со стороны тренера. Она поблагодарила наставницу за знания, которые получила. "Она моя вторая мама♥️ Я проводила с ней целый день и весь вечер и набралась от нее очень многому. И даже после падения с лошади, по ее совету я встала и села обратно в седло", – отметила дочь балерины.
Ариадна посоветовала всем, кто только начинает заниматься конным спортом, не обращать внимания на травмы. Сама девушка мечтает побыстрее поправиться и возобновить тренировки.
Ариадна родилась в сентябре 2005 года. Она – единственный ребенок балерины Анастасии Волочковой. Отец девочки – бизнесмен Игорь Вдовин. Родители девочки разошлись через несколько лет после ее появления на свет, однако она не обделена вниманием.
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