Стриженова раскрыла глаза Шукшиной на невестку-"проститутку"

Звезда скандальных телешоу, внучка актера Олега Стриженова Александра обнародовала неожиданные данные о 20-летней Фрейе Зильбер, которая родила наследника сыну актрисы Марии Шукшиной. Стриженова опубликовала переписку, в ходе которой открылось сомнительное прошлое Зильбер – про девушку сказали, что у нее была "карьера проститутки".

На своей страничке в Instagram Александра Стриженова опубликовала скриншот переписки, в ходе которой информатор раскрыл подробности прошлой жизни Фрейи Зильбер.

"Она уехала в Новосибирск и начала там "карьеру" проститутки (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Перебралась в Москву, да и вообще много где была и работала. Кстати, я не знаю, наверное, возможно как то проверить – зимой 2017 года ее приняли с наркотиками. Возможно после этого она сменила имя. И не так уж бедно она живет – купила квартиру в Барнауле и удачно ее сдает", – сообщает некий близкий к Фрейе человек.

Таким образом Александра Стриженова раскрыла глаза Марии Шукшиной на девушку. Она обратилась к актрисе: "Как думаете может ли такая дама @freya_zilber стать нормальной матерью? Мало кого Интересует прошлое, но... что было то было и этого не выкинешь ... @shukshina_maria мне очень жаль, что Ваш сын оказался в лапах этой мадам. Еще куча фактов от Ее подруг – которые я обдумываю выложить или нет. Очень жаль, что @malakhov007 не дал мне вынести это на люди, но я сделаю это таким образом".

Публикация от Александра Стриженова (@strizhenova_alexandra) 5 Июл 2018 в 12:01 PDT

Напомним, все началось с того, что на программе Андрея Малахова "Прямой эфир" появилась жительница Барнаула 20-летняя Фрейя Зильбер. Она заявила, что родила от сына Марии Шукшиной и теперь намерена подать на алименты. По словам Зильбер, на протяжении всей беременности она пыталась наладить связь с представителями знаменитого семейства.

На том же шоу было показано, что Шукшина в разговоре с девушкой упрекнула ее в показушности и работе на камеру. А в соцсети Мария обратилась к Фрейе с призывом отвечать на звонки и сообщения, а также провести ДНК-тест. В результате исследования оказалось, что малыш действительно является сыном Макара Касаткина, наследника артистки.

Примечательно, что Мария сама обнародовала эти данные и высказала желание воспитывать мальчика в их семье, но только с разрешения Фрейи. Та пока никак не отреагировала на инициативу именитой родственницы.