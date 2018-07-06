Солнцев проболтался о ночной выходке "бухенькой" Волочковой

Рустама Солнцева и Анастасию Волочкову многие считают родственниками если не кровными, то по духу – оба яркие, эпатажные, одиозные, похожи на фриков. Но в прошлом году между ними пробежала кошка – громкие оскорбления, обвинения, нападки. Теперь же все прошлом.

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