Солнцев проболтался о ночной выходке "бухенькой" Волочковой
"На протяжении всего этого времени я следил за Настей в Instagram, любовался и никогда не испытывал негатив", – рассказал Солнцев. Его изумлению не было предела, когда балерина решила первой пойти на примирение – отправила шоумену свою благообразную фотографию, на которой лежит, укрывшись пледом.
Солнцев поспешил сделать звезде балета комплимент и пришел к выводу, что отныне их конфликт исчерпан. "Когда вчера получил фотографию, был удивлен и обрадован – сказал, что она красотка! Настя действительно умеет быть красивой и милой", – цитирует Солнцева StarHit.
"Даже если Настя ночью послала мне это милое фото, будучи бухенькой, мне все равно приятно, – заявил Рустам в интервью Dni.Ru. – Она могла утром просто не вспомнить про свою выходку ночью".
Теперь, судя по всему, все обиды забыты и Рустам готов защищать Анастасию от всех негодяев и завистников. "Со вчерашнего дня я для себя решил, что буду говорить только комплименты и писать ей оды. Никому не позволю говорить о ней плохо, потому что она – прекраснейшая женщина", – считает бывший участник "Дома-2".
Стоит заметить, что "бухенькой" Волочкова быть вряд ли могла. Ведь, по словам ее окружения, балерина ведет здоровый и трезвый образ жизни, никогда не "закладывает за воротник" и является примером добропорядочности и и добродетели.
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