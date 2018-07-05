Иглесиас вернулся к Курниковой и показал видео с красавицей-дочкой

Латиноамериканский исполнитель Энрике Иглесиас воссоединился со своей возлюбленной Анной Курниковой после длительного мирового турне. Певец обнародовал видео, на котором развлекает дочь Люси. Ролик вызвал восторг у фанатов.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Энрике Иглесиас порадовал многочисленных подписчиков. Популярный исполнитель опубликовал видеозапись, на которой запечатлен с дочкой Люси. Артист и его наследница – в водоеме, Энрике веселит малышку, наполняя рот водой и с силой выдувая ее фонтаном. Кроха заходится в заливистом смехе.

Поклонники пришли в восторг от увиденного. "Какие милые!", "Прелесть!", "самый лучший папа", "Бесценно", "Настоящая принцесса", "ООооо, я тоже своей дочке такое устраивал, она была в восторге, но у вас лучше получается", "Четко", "Сладкая", "Такие сладкие Лапуськи !!!!", "О боже, как мило", "Какая красавица!" – высказались восхищенные пользователи Сети.

Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 4 Июл 2018 в 10:25 PDT

Напомним, Энрике Иглесиас и Анна Курникова вместе уже 17 лет. Оформили ли они свои отношения, точно не известно. В декабре 2017 года теннисистка подарила певцу двух малышей – Люси и Николаса. Теперь счастливые родители с завидной регулярностью публикуют в Instagram фотографии и видео с участием милых крошек.

Недавно в рамках своего мирового тура, на одном из выступлений Иглесиас признался, что воспитанием малышей занимается одна Курникова. "Многие спрашивают меня: "Энрике, даже с одним ребенком тяжело. Как ты одновременно справляешься с двумя детьми?!" Люди, не спрашивайте меня об этом. Это все Анна. Она – настоящий супергерой!" – сообщил певец. По словам Иглесиаса, Курникова понимает, как важна для него музыка, поэтому поддерживает в любом начинании.