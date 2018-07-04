Нервный срыв превратил Анджелину Джоли в "маму-монстра"

Голливудская актриса Анджелина Джоли переживает не лучшие времена. Ее развод с коллегой по цеху Брэдом Питтом никак не состоится, ей постоянно приходится сражаться в суде за сохранение опеки над детьми, да и отношения с наследниками последнее время оставляют желать лучшего. Неудивительно, что у звезды сдают нервы.

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