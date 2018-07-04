Нервный срыв превратил Анджелину Джоли в "маму-монстра"
Друзья певицы перешептываются, что Анджелину не узнать. Красотка стала дерганной, начала закатывать истерики из-за сущих мелочей и, кажется, все вокруг вызывает у нее раздражение. Голливудские сплетники полагают, что у Джоли настоящий нервный срыв.
Инсайдер из окружения актрисы рассказал таблоиду New Idea, что и без того строгая родительница Джоли последнее время совсем затюкала своих детей ограничениями. Друзья артистки даже начали за глаза называть ее "мама-монстр".
По словам анонимного источника за последние пару лет звезда очень изменилась. "Брэд был голосом разума в их паре, он мог расслабить ее, успокоить, когда она начинала гневаться", – сообщил инсайдер.
Неназванный друг Анджелины отмечает, что актриса нервничает из-за того, что суд своим решением о совместной опеке над детьми вернул в ее жизнь Брэда Питта, которого она намеренно пыталась держать подальше от себя.
Наследники Анджелины Джоли и Брэда Питта 16-летний Мэддокс, 13-летний Пакс, 12-летняя Захара, 11-летняя Шайло и девятилетние близнецы Вивьен и Нокс стали яблоком раздора между супругами. Звезды уже несколько лет не могут договориться, с кем же будут жить дети.
Напомним, что брак Анджелины Джоли и Брэда Питта разрушился в сентябре 2016 года. Инициатором развода стала актриса, указав в качестве причины "непримиримые разногласия" с мужем. Позже в интервью Питт признался, что у него были серьезные проблемы с алкоголем, однако он справился с этим, хоть и поздно – у жены лопнуло терпение.
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