Гинеколог поставил неутешительный диагноз "растянутой" Рапунцель

Материал о сексе Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко после рождения ребенка вызывал большой общественный резонанс. Почти 200 тысяч человек прочли этот текст на портале Dni.Ru. Теперь гинеколог рассказал об интимной жизни Оли.

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