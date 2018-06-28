Бесстыжая Рапунцель после родов занимается сексом с ребенком
Врачи посоветовали Рапунцель воздержаться от секса хотя бы первые полтора месяца после родов. Но ненасытный муж требовал от нее близости. "Я находила способы, чтобы удовлетворить любимого мужа: например, оральные ласки", – улыбается Оля.
"После родов мы стали заниматься сексом чаще, – заверяет Рапунцель. – Во время соития аж матрас с кровати съезжает, но соседи пока не жалуются. Радую любимого новыми пеньюарами. Дима требует утром и перед сном. Я немного откладываю, говорю, что нужно дочку уложить спать".
Оля признается, что стонет и кричит во время коитуса так, что прежде дочка часто просыпалась и плакала от ужаса и тряски. Но влюбленные нашли способ заниматься сексом. "Ее колыбелька находится в нашей комнате. Но мы справляемся – одной рукой качаем кроватку малышки. Нас хватает и на ребенка, и на любовь", – пояснила Рапунцель.
Восстанавливать с помощью специальных упражнений интимные мышцы звезде "Дома-2", к счастью, не пришлось. "Могу сказать, что у меня ТАМ все изменилось в лучшую сторону, – хвастается Ольга. – Никакие тренажеры не нужны. После родов все сужается, меняются половые губы, такое ощущение, будто мне снова 18 лет".
Кайфует Рапунцель не только от размера своих половых губ, но и от вкуса собственного молока. "Молоко у меня сладкое. Димка его пробовал", – цитирует Олю журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2".
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