Бесстыжая Рапунцель после родов занимается сексом с ребенком

Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко уже несколько месяцев наслаждаются статусом молодых родителей. Но появление дочери не сказалось на количестве и качестве интимной жизни.

Врачи посоветовали Рапунцель воздержаться от секса хотя бы первые полтора месяца после родов. Но ненасытный муж требовал от нее близости. "Я находила способы, чтобы удовлетворить любимого мужа: например, оральные ласки", – улыбается Оля.

"После родов мы стали заниматься сексом чаще, – заверяет Рапунцель. – Во время соития аж матрас с кровати съезжает, но соседи пока не жалуются. Радую любимого новыми пеньюарами. Дима требует утром и перед сном. Я немного откладываю, говорю, что нужно дочку уложить спать".

Оля признается, что стонет и кричит во время коитуса так, что прежде дочка часто просыпалась и плакала от ужаса и тряски. Но влюбленные нашли способ заниматься сексом. "Ее колыбелька находится в нашей комнате. Но мы справляемся – одной рукой качаем кроватку малышки. Нас хватает и на ребенка, и на любовь", – пояснила Рапунцель.

Восстанавливать с помощью специальных упражнений интимные мышцы звезде "Дома-2", к счастью, не пришлось. "Могу сказать, что у меня ТАМ все изменилось в лучшую сторону, – хвастается Ольга. – Никакие тренажеры не нужны. После родов все сужается, меняются половые губы, такое ощущение, будто мне снова 18 лет".

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) 21 Июн 2018 в 1:02 PDT

Кайфует Рапунцель не только от размера своих половых губ, но и от вкуса собственного молока. "Молоко у меня сладкое. Димка его пробовал", – цитирует Олю журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2".