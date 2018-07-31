"Организм ослаб": сестра рассказала о больном раком Кобзоне

Сестра Гелена рассказала о самочувствии Иосифа Кобзона. Родственница мэтра отечественной сцены успокоила общественность, но сообщила, что накануне госпитализации он переболел гриппом и его организм ослаблен.

Вот уже более десяти дней СМИ стоят на ушах после того, как стало известно о госпитализации Иосифа Кобзона. Артист не выходил на связь, поэтому вскоре стали появляться сообщения одно страшнее другого. Поклонники буквально молились за певца, который не скрывает, что на протяжении многих лет борется с онкологическим заболеванием.

"Не надо волноваться, все нормально! Иосиф мне вчера звонил и спрашивал, как я себя чувствую", – успокоила общественность сестра певца Гелена. Женщина в ярости от того, что пишет пресса. "То, что написали СМИ, – это преступление, они просто гады! Как вы будете реагировать, когда вам по телефону говорят, что ваш брат в коме? Я чуть в обморок не упала, после этого звонка у меня тряслись руки и ноги", – пожаловалась родственница народного артиста.

Гелена объяснила, что госпитализация легендарного исполнителя была запланированной. "У брата онкологическое заболевание, каждые три месяца ему проводят обследования. Сейчас пришло время делать иммунотерапию. Из-за медицинских показаний ее нужно проводить не в домашних условиях, а в клинических", – рассказала она.

Однако Гелена не стала скрывать, что состояние артиста оставляет желать лучшего. "Еще накануне он переболел гриппом, пришлось пить антибиотики, организм ослаб. Но это совсем не то, о чем пишут некоторые СМИ, чтобы они провалились. Нам буквально "пьют кровь", нашему старшему брату 86 лет, и, когда ему звонят с такими вопросами, представляете, что человек переживает?" – задала риторический вопрос в беседе с изданием "Москва-Баку" Гелена.