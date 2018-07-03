Популярный певец едва не погиб на съемках

Появилось видео с инцидентом во время съемок, когда получил серьезные травмы популярный певец Алексей Завгородний. Артист взялся самостоятельно исполнять трюки и упал с мотоцикла.

Завгородний чудом остался жив во время съемок клипа на песню "Е, бой!". Вокалист группы "Время и Стекло", более известный как Позитив, разбил лицо, получил множество ушибов и ссадин. Несмотря на это, работа над клипом продолжилась.

Официально клип на песню "Е, Бой!" группы "Время и Стекло" был презентован еще 31 мая. Лишь спустя некоторое время вокалистка коллектива Надя Дорофеева сообщила об инциденте. Она опубликовала фотографии Позитива с разбитым лицом и окровавленными руками. Теперь же в Сети появилось полное видео, на котором запечатлено жуткое падение певца. Выполнявший трюки самостоятельно артист не удержался на мотоцикле во время движения.