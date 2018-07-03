"Рвет и мутит": состояние избитой на ток-шоу Кравец резко ухудшилось

"Ну и нравы в этом научном кооперативе. Хуже, чем на рынке, честно слово", – возмущалась директор Кушакова в фильме "Гараж". "Ну и нравы на главном канале страны!" – вторит киногероине светская львица Алена Кравец. Ее прямо в студии отмутузили так, что она который день не может встать.

"Я все время лежу, – плачет Кравец. – Стоит встать и сделать шаг, как начинает кружиться голова, рвет, мутит, и я теряю сознание. Я думала, что все пройдет само, но, очевидно, у меня сотрясение мозга. Я несколько раз вызывала скорую в наш шикарный особняк на Рублевке, но от госпитализации я отказалась пока".

Прощать обидчицу Алена не намерена. По ее словам, дебоширка должна понести заслуженное наказание за свои действия, а потому вместе с адвокатом рублевская дива обратилась в полицию. Кравец твердо намерена передать дело в суд. "Мы написали заявление в полицию из-за угроз в адрес Алены. В документе мы все подробно описали, теперь ждем ответа. После этого намерены подавать в гражданском порядке в суд, чтобы призвать Ирину к ответственности за оскорбления по статье о защите чести и достоинства", – цитирует StarHit юриста Давида Кемуларию.

Как рассказала ранее избитая Кравец в интервью Dni.Ru, активистка из Казани Ирина Волынец набросилась на нее во время записи ток-шоу с унизительными оскорблениями, обзывая Аленушку "проституткой" и "шалавой". "Эта дама кричала на меня: "Заткнись, овца, я сейчас тебе микрофоном по башке тресну! Тебя вообще в асфальт закопают!" – продолжила Алена. – И все это в ответ на мое тихое замечание, чтобы Ирина вела себя на записи программы интеллигентно, не вырывала микрофон и не подменяла собой ведущего. "Никакая я не интеллигентка!" – возмущалась казанская общественница. А потом начала жестоко бить меня наотмашь по лицу. У меня пошла кровь, пришлось прервать съемку и вызвать карету скорой помощи", – отметила Кравец.