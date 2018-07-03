Любимый начистил физиономию старой Волочковой на глазах у изумленных прохожих

Вокалист и звукорежиссер Михаил Борисовский отмечает день рождения. Он уже много лет дружит и работает с Анастасией Волочковой. Поздравила его балерина весьма оригинально.



Настя и Миша встретились на улице, и страстная балерина тут же полезла к нему с объятиями и поцелуями, изумив прохожих откровенностью. "Этот человек встречает свой день рождения с физиономией Волочковой на груди, – обрадовалась веселая артистка при виде футболки с ее портретом на имениннике. – Надо ее уже обновить".

Миша смутился: "Это да, старая". И тут же стал рукой начищать "физиономию Волочковой", словно пытаясь добиться, чтобы она блистала первозданной красотой. А довольная Настя в предвкушении праздника трещала без умолку: "Я тебя искала сто лет по жизни и искала сегодня твой дом".

"Все сейчас будет, пошли!" – соблазнительно улыбалась Волочкова и тащила ошарашенного мужика к нему же домой. Судя по следующему снимку, который появился на странице бывшей солистки Мариинского театра в Instagram, ВСЕ с Мишей сложилось наилучшим образом. На столе – пирог, бутылка газировки, листья салата и, конечно, вино. Какой же праздник без него?!

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 2 Июл 2018 в 3:47 PDT

Комментарии к фотографиям и видео Настя предусмотрительно закрыла, а то бы досталось ей от злопыхателей и за "сальные волосы", и за "испитой вид", и еще бог знает за что – критиков и завистников у звезды хватает. К счастью, она выше этого и не реагирует на гадости, которые о ней пишут. Настя живет так, как ей нравится, и дарит радость тому, кто в ней нуждается.