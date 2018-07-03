Опровержение

"Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве официально заявляет. По информации изложенной в статье проведена тщательная проверка, по результатам которой информация не нашла своего подтверждения, нарушений в действиях сотрудников не обнаружено. Так не соответствует действительности утверждение о том, что "семь мужиков с оружием окружили мою машину". Проверкой установлено, что автомобиль "Лексус ES350" было остановлен двумя инспекторами отдельного батальона дорожно-постовой службы УВД по Западному административному округу, которые несли службу в составе патруля. Для составления материала об административном правонарушении были привлечены два водителя в качестве понятых.



Обращения Ю. В. Началовой в правоохранительные и следственные органы по факту вымогательства у нее взятки инспекторами ДПС отсутствуют.

Нарушений законности и служебной дисциплины со стороны сотрудников органов внутренних дел не выявлено. От прохождения медицинского освидетельствования и освидетельствования с помощью алкотестора водитель отказалась, о чем имеется собственноручная подпись в копии протокола о направлении на медицинское освидетельствование. Никаких претензий и замечаний Ю.В. Началова при составлении протокола об административном правонарушении‚ предусмотренном ч.1 ст.12.26 КоАП РФ не выражала При этом, на вопрос об употреблении алкогольных напитков,пояснила инспектору, что "выпила бокал вина".