Свежее фото раздетой Кержаковой с сыном появилось в Сети

Милана Кержакова опубликовала новое фото, на котором запечатлена вместе с сыном Артемием. Общественность неоднозначно отреагировала на снимок.

Александр и Милана Кержаковы смогли прийти к общему знаменателю, о чем свидетельствуют фотографии, на которых супруга прославленного футболиста запечатлена вместе с сыном Артемием. Милана опубликовала свежий кадр, на котором позирует в простой белой майке и спортивных штанах, обнимающей мальчика. В подписи к фото Кержакова указала лишь сердечки.

Отметим, что реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Пока одни поклонники радовались и поздравляли Милану, добившуюся встреч с наследником, другие накинулись на нее с критикой, дескать, она себя опозорила, а заодно и всю семью. "молодцы ! миру – мир !! я так рад !!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Красивая девушка, с тонкой душой !🌹🌹🌹Счастья тебе и сил физических и моральных !В мире все циклично – за черной полосой обязательно следует белая! Держись, крепись и не падай духом! Все станет на свои места рано или поздно ,главное не опускать руки и не дать себя сломать жизненным обстоятельствам!", "Милана, пожалейте своего младшего брата, вот кому по настоящему плохо, потерял отца, и сейчас оказался никому не нужным, у мамы как я роняла тоже большие проблемы, соберитесь пожалуйста, ради своего сына, брата и отца", "Если это ради ребенка, то поддерживаю. Настоящая мать. Желаю любить и быть любимой! Повышать самооценку", – высказались подписчики.

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) 3 Июл 2018 в 3:01 PDT

Ранее Кержакова призналась, что ей стыдно за то, что ее личная история стала достоянием всей страны. "В этом моя вина ,и, я надеюсь, больше подобного никогда не произойдет. Мне очень важно, что спустя столько времени, спустя публичные скандалы, обиды, слезы и непонимания мы с Сашей услышали друг друга. Услышали и решили друг другу помочь. Никто не знает, что будет дальше, никто не знает, как сложится жизнь, но уже услышать друг друга и принять – дорогого стоит", – заключила Милана Кержакова.