Кэти Холмс с мятой грудью шокировала гостей модного показа

Бывшая жена Тома Круза пришла на грандиозный показ Dior в крайне неудачном наряде. Кэти Холмс надела платье, которое просто расплющило ее грудь.



Актриса – частая гостья на модных показах. Однако этот стал для нее поистине провальным. 39-летняя знаменитость является обладательницей пышной груди, но она подобрала такое платье, в котором бюст выглядел мятым и некрасивым, буквально вываливаясь из декольте по краям.

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Кэти сидела в первом ряду вместе с другими звездами, а затем участвовала в модной фотосессии, так что ситуацию с неудачным выбором наряда исправить так и не смогла, передает Metro.co. Было заметно, что ей неудобно.

Отметим, что бывшая супруга Тома Круза хорошим вкусом в одежде не отличалась никогда. Ее не раз песочили за неуместные наряды модные критики. В частности, на премии "Грэмми-2018" ее платье было признано худшим.

Публикация от Katie Holmes (@katieholmes212) 2 Июл 2018 в 3:57 PDT

Кэти Холмс родилась в городе Толидо, штат Огайо. В апреле 2005 года впервые появилась на публике с Томом Крузом. Через год 18 апреля родилась их дочь Сури. Поженились они 18 ноября 2006 года в Италии. А 9 июля 2012 года между бывшими супругами было подписано соглашение о разводе, согласно которому Кэти получила полную опеку над Сури.