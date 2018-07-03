Муж рад избавиться от Ксении Бородиной

Ксения Бородина откровенно рассказала о супружеской жизни с дагестанским бизнесменом Курбаном Омаровым. Бессменная ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" высказалась об изменах и разрыве.

В СМИ с завидной регулярностью муссируются слухи о расставании Ксении Бородиной и Курбана Омарова. Журналисты подпитываются за счет многочисленных поклонников телеведущей, зорко следящих за ней. Стоит Ксении перестать постить фото с супругом на своей страничке в Instagram, сняться без обручального кольца, как фанаты немедленно делают вывод, что Бородина рассталась с мужем.

Сама телеведущая уже привыкла к пересудам. "Иногда доходит до абсолютного абсурда. То Курбану пишут в личные сообщения, что видели меня на свидании с другим, то мне доносят "осведомленные", что муж веселится в ресторане в компании девушек. Самое смешное, что в этот момент он может лежать рядом с Теей наперевес. Мы уже давно перестали обращать внимание на домыслы и фантазии посторонних. Посмеемся над ними и забываем, потому что абсолютно друг другу доверяем", – высказалась Бородина.

У супругов разные предпочтения: Ксения обожает сериалы, а Курбан – футбол, но они находят компромиссы, уступают друг другу. Однако Омаров с трудом переносит общение Бородиной с подружками. "Мы с девчонками знаем друг друга очень давно. Часами при встрече обсуждаем всякие женские штучки – например, процедуры для тела, наряды, распродажи в Европе, ну и общих знакомых, куда без этого. У мужа, когда слышит такое, буквально уши в трубочку сворачиваются, поэтому он только рад, если выпадает возможность избавиться от нашего общества", – цитирует Ксению StarHit.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 27 Июн 2018 в 10:20 PDT

Напомним, что Курбан Омаров и Ксения Бородина поженились 3 июля 2015 года. А уже 22 декабря того же года популярная телеведущая подарила избраннику дочь Теону.