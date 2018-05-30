Война продолжается: Бородина и Бузова больше не работают вместе

Важные новости сообщил Рустам Солнцев. По словам звезды скандально известного реалити-шоу "Дом-2", Ольга Бузова и Ксения Бородина отказались сниматься вместе.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Рустам Солнцев опубликовал короткое видео, в котором поделился с поклонниками телепроекта "Дом-2" важными новостями. Для начала бывший участник реалити-шоу дал понять, что муссировавшиеся в СМИ слухи о том, что Ольга Бузова и Ксения Бородина терпеть друг друга не могут, недалеки от истины.

"Сообщаю вам, что мой источник на вашем любимом телепроекте "Дом-2" рассказывает. Война моей обожаемой Бузовой и любимейшей Бородиной продолжается. Девчонки по-прежнему не выносят друг друга и под запретом их совместная съемка", – объявил Рустам.

Далее Солнцев развил свою мысль. "Ни в каких шоу они не появляются вместе. Никаких совместных деланий лиц в гримерках. Ксюха Бородина прямо на съемках включает пахана, обожаю ее за это, и кричит на новую ведущую, некто Ефременкову: "Ты будешь слушаться меня! Я как скажу, так все и будет!" – процитировал бывший участник телепроекта известную ведущую.

Публикация от Рустам Солнцев (@rustamsolncev_) 30 Май 2018 в 3:36 PDT

Этим Рустам Солнцев не ограничился. Он сообщил еще одну "жареную" новость. По его словам, не только среди Бузовой и Бородиной конфликт. На ножах и их коллеги Влад Кадони и Андрей Черкасов. "Мальчишки от них не отстают", – компетентно заявил Рустам.

Бывший участник скандально известного шоу пояснил, что суть их непонимания – в борьбе за количество эфирных часов. Как выяснилось, тот, кто больше проводит времени на съемочной площадке, больше и зарабатывает. "Вот это я называю "страсть", – завершил свой монолог Рустам Солнцев.

Отметим, что видео он сопроводил неоднозначной подписью "#Я свои #источники не сдаю!!! 🤪🤭😳😜И ,ПЖЛСТ, ОТНОСИТЕСЬ К ЭТОМУ С ИРОНИЕЙ И ЮМОРОМ.. УВИЖУ ГРЯЗЬ – ПРОКЛЯНУ", – обратился к подписчикам Рустам.