Бородину поймали на торговле китайским ширпотребом

Российских звезд застали за неблаговидным занятием. Ксения Бородина и Оксана Самойлова торгуют одеждой с AliExpress под видом собственного бренда.

Телеведущую и жену рэпера Джигана поймал на махинациях Telegram-канал Mash. По его данным, вся "брендовость" вещей в магазинах российских знаменитостей заключается лишь в перешитом ярлыке и завышенной цене.

Магазины Бородиной и Самойловой активно рекламируются в их аккаунтах в Instagram. На телеведущую подписаны более 300 тысяч человек, а на шоурум Оксаны – более 500.

Пытливые журналисты обнаружили множество интересных совпадений. К примеру, в Store By Ksenia Borodina есть красное платье за 4900 рублей. Осеннее платье такого же фасона и качества представлено и на AliExpress, только стоит оно тут в три раза меньше – 1158 рублей.

К сожалению, это не единичный случай совпадений моделей. Так, в шоурум Ксении есть платье с ажурной сеткой за 3900 рублей. AliExpress предлагает точно такой же товар, но по более доступной цене – всего за 1127 рублей.

Оксана Самойлова тоже пользуется ноу-хау на полную катушку. Например, продает она "сочное платье "Делис" для девочек. Как ей представляется, по весьма демократичной цене 2600 рублей. Вот только в китайском интернет-магазине этот наряд стоит 460 рублей, пишет Life.ru.

Почувствуйте, как говорится, разницу. Переплачивать за ярлычок с именем Самойловой или Бородиной две-три тысячи рублей желающие едва ли найдутся.