Бородину поймали на торговле китайским ширпотребом
Телеведущую и жену рэпера Джигана поймал на махинациях Telegram-канал Mash. По его данным, вся "брендовость" вещей в магазинах российских знаменитостей заключается лишь в перешитом ярлыке и завышенной цене.
Магазины Бородиной и Самойловой активно рекламируются в их аккаунтах в Instagram. На телеведущую подписаны более 300 тысяч человек, а на шоурум Оксаны – более 500.
Пытливые журналисты обнаружили множество интересных совпадений. К примеру, в Store By Ksenia Borodina есть красное платье за 4900 рублей. Осеннее платье такого же фасона и качества представлено и на AliExpress, только стоит оно тут в три раза меньше – 1158 рублей.
К сожалению, это не единичный случай совпадений моделей. Так, в шоурум Ксении есть платье с ажурной сеткой за 3900 рублей. AliExpress предлагает точно такой же товар, но по более доступной цене – всего за 1127 рублей.
Оксана Самойлова тоже пользуется ноу-хау на полную катушку. Например, продает она "сочное платье "Делис" для девочек. Как ей представляется, по весьма демократичной цене 2600 рублей. Вот только в китайском интернет-магазине этот наряд стоит 460 рублей, пишет Life.ru.
Почувствуйте, как говорится, разницу. Переплачивать за ярлычок с именем Самойловой или Бородиной две-три тысячи рублей желающие едва ли найдутся.
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