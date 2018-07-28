"Это убийство": Семья Кобзона сделала заявление

Иосиф Кобзон хорошо себя чувствует и находится в сознании. Об этом сообщила сестра артиста Гелена. Родственница певца обрушилась на СМИ с критикой.



"С Иосифом Давыдовичем все хорошо, сидит пьет кофе с Нелли Михайловной и с медсестрой", – отрезала Гелена в беседе с корреспондентом RT.

Семья певца шокирована сообщениями СМИ. "Как можно над ним так издеваться и над нашими родственниками? Я сейчас обзванивала всех родственников, потому что они просто в обмороке", – пожаловалась женщина.

Гелена еще раз подчеркнула, что народный артист СССР находится в клинике на плановом лечении. "Ему положено это лечение ввиду его болезни", – пояснила она.

При этом сестра Кобзона обвинила журналистов в неэтичном поведении. "Он имеет право на свое личное пространство. Можно писать о его творчестве, но лезть в его здоровье – это просто неприлично. Это не сопереживание. Это убийство. А если бы он пользовался интернетом?" – заявила Гелена.

Как писали Dni.Ru, данные о состоянии онкобольного Иосифа Давыдовича сильно разнятся. Неназванные источники различных СМИ утверждают, что артист без сознания был доставлен в больницу 20 июля, через неделю его подключили к аппарату ИВЛ, а в ночь на 28 июля Кобзон впал в кому. Родственники и исполнители певца в свою очередь эти сообщения опровергают, заявляя, что артист чувствует себя нормально. Отметим, что сам Кобзон на телефонные звонки не отвечает.