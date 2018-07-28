Странная реакция сестры на кому Кобзона

Сестра Иосифа Кобзона Гелена прокомментировала информацию о том, что певец впал в кому. Вопрос журналистов удивил родственницу артиста.



"Какая кома, вы что?" – заявила Гелена в беседе с корреспондентом телеканала "360".

По ее словам, с легендарным исполнителем все в порядке. "Слава Богу, все хорошо. Он находится на плановом лечении", – отметила женщина.

Ранее сообщения СМИ о резком ухудшении здоровья Кобзона опровергли жена певца и его пресс-секретарь. "Он на плановом лечении, нет никакой реанимации, никакой критичности нет. Ничего нового, не волнуйтесь", – заявила представитель артиста.

Такая реакция окружения Иосифа Давыдовича на вопросы о его здоровье весьма странная, ведь Кобзон никогда не делал тайны из своей болезни. Певец не только охотно рассказывал о своем лечении, но и разоблачал других артистов, которые борются с раком.

Напомним, что, по имеющейся у СМИ информации, Кобзон был госпитализирован 20 июля. Певца без сознания доставили в одну из столичных клиник. Медики пытались стабилизировать его состояние, но 27 июля артисту стало хуже, его подключили в аппарату ИВЛ. В ночь на 28 июля Иосиф Давыдович впал в кому.