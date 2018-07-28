Странная реакция сестры на кому Кобзона
"Какая кома, вы что?" – заявила Гелена в беседе с корреспондентом телеканала "360".
По ее словам, с легендарным исполнителем все в порядке. "Слава Богу, все хорошо. Он находится на плановом лечении", – отметила женщина.
Ранее сообщения СМИ о резком ухудшении здоровья Кобзона опровергли жена певца и его пресс-секретарь. "Он на плановом лечении, нет никакой реанимации, никакой критичности нет. Ничего нового, не волнуйтесь", – заявила представитель артиста.
Такая реакция окружения Иосифа Давыдовича на вопросы о его здоровье весьма странная, ведь Кобзон никогда не делал тайны из своей болезни. Певец не только охотно рассказывал о своем лечении, но и разоблачал других артистов, которые борются с раком.
Напомним, что, по имеющейся у СМИ информации, Кобзон был госпитализирован 20 июля. Певца без сознания доставили в одну из столичных клиник. Медики пытались стабилизировать его состояние, но 27 июля артисту стало хуже, его подключили в аппарату ИВЛ. В ночь на 28 июля Иосиф Давыдович впал в кому.
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