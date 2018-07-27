Иосиф Кобзон в реанимации в тяжелом состоянии

Стало известно, что Иосиф Кобзон попал в больницу в бессознательном состоянии. Легендарный артист находится в реанимации.

Как компетентно передает телеграм-канал 112, Иосиф Кобзон был госпитализирован еще 20 июля. Он находится в реанимации отделения нейрохирургии. Отмечается, что в больницу легендарного артиста доставили в бессознательном состоянии. Так, из кареты скорой помощи его выносили на носилках. Сейчас состояние мэтра отечественной эстрады оценивается как тяжелое.

Не секрет, что на протяжении более 13 лет Иосиф Кобзон борется с онкологическим заболеванием. В 2004-м артисту сделали первую операцию, в 2009-м – вторую. Сам певец предпочитал не распространяться о своем смертельно опасном недуге. Лишь недавно он принял участие в передаче "Прямой эфир", посвященной борьбе с раком. Кобзон заявил, что важно тщательно следить за здоровьем. Интересно, что артист перечислил многих коллег, у которых якобы аналогичный диагноз.

"Я рекомендовал многим клинику на Каширке, где регулярно прохожу обследование. Буйнова, Розенбаума лечили там же. Крутого там осматривали после Америки. Рюмина тоже лечилась там", – как на духу сообщил Кобзон, отметив, что у дизайнера Валентина Юдашкина и вовсе пошли метастазы. Примечательно, что позднее Александр Розенбаум и Игорь Крутой опровергли слова артиста, заявив, что не жалуются на здоровье.

Отметим, что верная супруга Иосифа Кобзона Нелли так высказалась о его госпитализации: "Да, ему было неважно, после этого он встал и ходил. Сейчас он действительно в больнице, но это плановое лечение – раз в три месяца. Поэтому ничего сверхъестественного здесь нет. Он жив, все нормально". Видимо, супруга сказала так, чтобы не пугать фанатов и не будоражить прочую общественность.

Чуть более месяца назад Иосиф Кобзон уже лежал в больнице. 18 июня артист приехал в медицинское учреждение и пожаловался на самочувствие. Врачи решили, что певцу лучше остаться в госпитале и пройти обследование. Отметим, что речь шла об онкоцентре.

