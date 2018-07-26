"Вообще слег": больной раком Кобзон не выходит на связь

Появилась информация о госпитализации Иосифа Кобзона. По слухам, легендарный исполнитель слег, и его даже возят на каталке. Журналисты попытались связаться с артистом, однако тот на звонки не отвечает.

Все началось с того, что в интернете появились данные о срочной госпитализации Иосифа Кобзона. Как передает StarHit со ссылкой на один из пабликов, состояние артиста, много лет борющегося с раком, оставляет желать лучшего. Издание приводит такую цитату: "Кобзон Иосиф Давыдович вообще слег, сегодня на каталке вывозили его".

Журналисты всполошились и немедленно связались с супругой артиста Нелли. Та ответила коротко: "Я на такие вопросы ответов не даю". Кобзон, который обычно всегда был доступен для представителей СМИ, на сей раз не взял трубку.

Его пресс-секретарь отказалась говорить о том, действительно ли певец находится в одной из столичных клиник. "Нездоров, но ничего из ряда вон выходящего у нас не происходит", – сообщила официальный представитель Кобзона.

Не секрет, что более 13 лет легендарный исполнитель мужественно борется с онкологическим заболеванием. Из своего недуга артист не делает тайны. Недавно он принял участие в передаче "Прямой эфир", посвященной борьбе с раком. Кобзон заявил, что важно тщательно следить за здоровьем.

"Я рекомендовал многим клинику на Каширке, где регулярно прохожу обследование. Буйнова, Розенбаума лечили там же. Крутого там осматривали после Америки. Рюмина тоже лечилась там. Я призываю всех как можно чаще проходить обследование. Это то заболевание, которое не терпит самодеятельности, оно требует профессионального ухода и наблюдения. Многие спрашивали, как родные Вали Юдашкина могли пропустить распространение метастазов? А он не наблюдался. Если бы Валентин заскочил в больницу всего на полтора-два часа, сдал бы анализы, проблем бы не было. Но нам ведь всегда некогда..." – сообщил Иосиф Кобзон.