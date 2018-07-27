Разгоряченная невеста прилюдно закатила Баскову скандал

"Император российской эстрады" прилетел в Баку на фестиваль "Жара" не только чтобы спеть, но и как ведущий. Вместе с Яной Чуриковой на протяжении нескольких часов он представлял гостей праздника. Не обошлось без конфуза.



В Баку прилетела и Софи Кальчева, бывшая возлюбленная Николая Баскова. Перед выходом на сцену певице вместе с другими артистами предстояло пройти по красной дорожке.

В гримерной она, очевидно, отметила приезд в столицу гостеприимного Азербайджана. И не сообразила, что в 36-градусную жару даже небольшие возлияния – не лучшая идея.

Словом, Кальчева немного разгорячилась от выпитого. А тут еще бывший возлюбленный – красивый, цветущий, похудевший – рядом стоит. Девичья душа не выдержала, и Софи закатила истерику.

"Коля, возьми меня на ручки! Ну пожалуйста! – захныкала Кальчева. – Я не могу идти – мне жарко, мне дурно, меня тошнит. Коля, ну будь человеком!"

"Снимай каблуки и топай сама!" – Басков, который выпивку и выпивающих не любит, пришел в ужас от перспективы тащить на себе захмелевшую даму.

"Коля, у тебя совести нет! Я прямо тут упаду и буду лежать – пусть тебе будет стыдно!" – не унималась Софи.

Назревал скандал, и на парочку уже были направлены объективы любопытствующих. "Ну возьми хоть ты меня!" – попросила певица охранника, который следовал рядом.





Конечно, Софи очень жаль. Молодая и красивая, она достойна счастья. Ей горько видеть, как Николай Басков милуется с другой, как взяла его в оборот Виктория Лопырева. Может, из-за этих переживаний Кальчева и позволила себе слабость. Что ж, она женщина – ей простительно...

