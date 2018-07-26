Жена рассказала о состоянии госпитализированного Кобзона

Эксклюзив Интервью В Юрмале может появиться памятник Вайкуле Лолита сделала скандальное заявление Дом-2

Выбор читателей

Больной раком Юдашкин выглядит худее красавицы-жены
Звезда "Сватов" после убийства матери решила лечь в психушку
Ксения Стриж опровергла слухи об усыновлении
"Довел бабку!": россияне возмущены новым интимным фото Солнцева с женой-пенсионеркой
Покинувшая Первый канал Барановская разделась на отдыхе
партнеры
Четверг 26 июля
Лента новостей
15:32
Шестерых руководителей секты "Аум Синрике" казнили в Японии
15:31
Исполнявшего хиты Королевой маньяка отправили за решетку
15:27
Врачи рекомендуют кандидату Собянину развивать в Москве систему чекапов
15:26
Умерла старейшая жительница планеты
15:17
Трехмесячный москвич обварился из-за неожиданного сбоя
15:10
Меркель тайно встречается с российскими генералами
15:03
Россиян припугнули закрытием визовых центров
14:48
Онанировавший маньяк случайно умер в тюрьме
14:30
Под Москвой украли строительные леса на 400 тысяч рублей
14:08
Госдума повысит пожарную безопасность мест скопления людей
14:05
Вода или квас: чем утолять жажду в жару
13:46
Объявлена дата выхода последнего сезона "Игры престолов"
13:35
Госдуме предложили работать по-новому
13:24
В сборной России решили судьбу Черчесова после ЧМ-2018
12:47
Во дворе дома в Зеленограде легковушка сбила мальчика на велосипеде
12:42
Госдума расширила список редких заболеваний
12:10
На Москву надвигается аномальная жара
12:07
Киркоров утер нос выскочке Бузовой
11:58
Россиян предупредили об опасной воде
11:51
Под Новгородом черные риелторы убили хозяйку квартиры и ее подругу
11:49
Раскрыто дело о расстреле на набережной в Москве во время ЧМ-2018
11:36
"Вообще слег": больной раком Кобзон не выходит на связь
11:31
Москва призывает определить статус апартаментов
11:10
Счастливые россияне набросились на известного певца
10:58
Женившийся Эмин Агаларов о своем участии в шоу "Дом-2"
10:58
Израиль похвастался красавицей – убийцей российского самолета
10:57
Снимавших порно педофилов поймали в Москве
10:56
После ЧМ-2018 болельщик-мексиканец женится на сибирячке
10:51
Чудовищный взрыв у посольства США попал на видео
10:17
Кормление грудью спасает от рака
10:13
"Вынос мозга": Вассерман взорвал интернет интеллектуальным шоу
09:53
Крик души Лолиты: "Я не заразная, не бойтесь!"
09:48
Сердюков впервые высказался о свадьбе с Васильевой
09:46
Шеф-повар Елизаветы II рассекретил диету королевской семьи
09:45
Мария Аронова о дочери: Она в каком-то чудовищном состоянии
09:18
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены своего коллеги
09:15
Израильские врачи не спасли Караченцова от онкологии
09:06
У Смолова вырвали титул футбольного секс-символа России
08:47
На Кубани в жуткой аварии с маршруткой погибли пять человек
08:36
Актриса Татьяна Арнтгольц: У нас классический любовный треугольник
08:35
Москва хлестко ответила Вашингтону на крымскую провокацию
08:33
Новый жених: кому Шарапова позволяет публичные непристойности
21:57
"Как мне тебя найти": прелестная фанатка Крида поставила всех на уши
21:57
Женщина с любовником закатали в бетон мужа
21:55
Ученые нашли метод сезонного увеличения пениса
21:53
"Мистер каменная ягодица": неожиданные откровения Тарзана
21:35
Ушедший в "Монако" Головин стал самым дорогим футболистом России
21:31
Запад в шоке: Путин построит второй Крымский мост
21:12
Маликов затащил разводящегося Шнура в гей-скандал
21:10
Голубкина о пропавшем Ливанове: "Он обретет покой"
21:10
"У них три разные мамы": Денис Клявер рассказал о брошенных детях
21:10
"Не только секс соединяет": специалист о разводе Валерии и Пригожина
21:06
Ангела Меркель поразила необычным платьем
20:47
Мяч с "сюрпризом" от Путина переполошил Белый дом
20:40
Обсосанные пальцы: дикая страсть британской герцогини
20:32
Украина нашла способ блокировать Крым
20:28
После съемок с Ди Каприо Питт отказался от женщин
20:13
В московском метро пассажиру переломали ребра
19:49
Секреты тайной комнаты в доме Билана
19:38
49-летняя Дженнифер Лопес выпятила аппетитные формы
19:26
Популярный российский блогер умер от рака в 22 года
19:06
"Это моя жизнь": скрытная Дайнеко ответила на вопрос о дочери
18:53
Текилу назвали уникальным средством для похудения
18:30
ФИФА назвала лучший гол ЧМ-2018
18:28
Веселящийся с толпой бабушек Панин возбудил россиян
18:19
Мужчина скормил собакам пенис друга за попытку соблазнения
17:54
"Спаси и сохрани": Киркоров молится из-за смертоносного пожара
17:51
Галкин послал бестактного Борисова после грязных вопросов о сыне
17:25
Бегавший в эфире без трусов политик ушел в отставку (видео)
17:24
Впервые обнародованы грязные письма маньяка Чикатило
17:16
Госдеп нагло переврал Лаврова
16:50
Pussy Riot отделались штрафом за выходку в финале ЧМ-2018
16:30
Россия пала жертвой страшного проклятия
16:20
Молодая чемпионка прилюдно дала отпор жесткой Тутберидзе
16:08
Разбивая стереотипы. Тест-драйв Volvo XC60
15:56
Беременная Тодоренко выходит замуж за Топалова
15:40
Умер самый известный продавец
15:40
Найден новый способ предотвратить ухудшение зрения
15:37
Сотникова резко изменилась после нервного срыва
15:25
Малахов уличил во лжи тайного мужа Фриске
15:22
Ведущая Андреева о своей смертельной зависимости
15:11
Бывшая любовница Егора Крида родила
14:50
Россиянка взбесилась из-за игр и заколола мужа-геймера
14:47
Учитель похвалил убийц фигуриста Тена и вызвал гнев народа
14:43
Экс-глава Fiat скончался после операции на плече
14:41
Прекрасную вдову Хворостовского осыпали поздравлениями
14:31
47-летняя Цой показала роскошное тело в купальнике
14:27
В Москве стартовала программа "Мобильный избиратель"
14:22
Коллега посмеялась над умершим от пневмонии Исаковым
14:02
В мозге любительницы немытых фруктов завелись черви
14:01
21-летний хоккеист умер от неизвестной болезни
13:52
Юлия Савичева потеряла любимого человека
13:46
Петербуржцы бьют тревогу из-за трупов уток в реке
13:42
Печальная участь Солнцева и его старушки-жены
13:30
Зверское убийство ребенка в Серпухове разожгло скандал с Таджикистаном
13:19
Лиза Арзамасова раскрыла секрет идеальной фигуры
13:18
Жуткий грохот на Крымском мосту перепугал автомобилистов
12:53
Жена потеряла ребенка после принудительного секса с Жуковым
12:50
Россияне требуют наказать виновных в смерти актера Исакова
12:45
Удивительные достопримечательности популярных направлений
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Отшила хамку": Максакова рассказала о конфликте с Меньшовой
"Болгары ненавидят русских": заявление Лолиты чревато скандалом
Онколог высказался о состоянии беременной Кудрявцевой
Бузова разбилась в аварии с фурой на МКАД
"Какой ужас!": что сделал Шепелев с сыном Фриске
Малахов уличил во лжи тайного мужа Фриске
Шоу-бизнес

Жена рассказала о состоянии госпитализированного Кобзона

Иосиф Кобзон с женой. Фото: GLOBAL LOOK press
Нелли Кобзон прокомментировала информацию о госпитализации ее супруга, легендарного артиста Иосифа Кобзона. По словам жены, певец действительно в больнице, но с ним все нормально.
прочитано 7324 раза

В СМИ появилась информация о том, что Иосиф Кобзон, который на протяжении многих лет борется с онкологическим заболеванием, попал в больницу. Причем сообщалось, будто состояние мэтра отечественной сцены вызывает серьезные опасения. Встревоженные журналисты буквально оборвали телефон супруги артиста Нелли Кобзон.

ПО ТЕМЕ

"Вообще слег": больной раком Кобзон не выходит на связь

Крутой разоблачил Кобзона после его слов о раке

 Иосиф Давыдович Кобзон

Иосиф Давыдович Кобзон Артист

Та подтвердила информацию о госпитализации. "Да, ему было неважно, после этого он встал и ходил. Сейчас он действительно в больнице, но это плановое лечение – раз в три месяца. Поэтому ничего сверхъестественного здесь нет. Он жив, все нормально", – цитирует супругу исполнителя Super.ru.

Чуть более месяца назад Иосиф Кобзон уже лежал в больнице. 18 июня любимец миллионов приехал в медицинское учреждение и пожаловался на самочувствие. Врачи решили, что народному артисту лучше остаться в госпитале и пройти обследование.

По некоторой информации, певец находился в известном онкоцентре. Позднее он подтвердил, что проходит лечение в клинике, специализирующей на борьбе с злокачественными опухолями, но отметил, что чувствует себя хорошо.

Из своего недуга артист не делает тайны. Недавно он принял участие в передаче "Прямой эфир", посвященной борьбе с раком. Кобзон заявил, что важно тщательно следить за здоровьем. Интересно, что артист перечислил многих коллег, у которых якобы аналогичный диагноз.

"Я рекомендовал многим клинику на Каширке, где регулярно прохожу обследование. Буйнова, Розенбаума лечили там же. Крутого там осматривали после Америки. Рюмина тоже лечилась там", – как на духу сообщил Кобзон, отметив, что у дизайнера Валентина Юдашкина и вовсе пошли метастазы. Примечательно, что позднее Александр Розенбаум и Игорь Крутой опровергли слова артиста, заявив, что не жалуются на здоровье.

Автор: Наталья Аряева26 июля 2018, 14:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кобзон по именам назвал больных раком звезд

567

комментарии

Политика

Москва хлестко ответила Вашингтону на крымскую провокацию
Мяч с "сюрпризом" от Путина переполошил Белый дом
Украина нашла способ блокировать Крым
Госдеп нагло переврал Лаврова

Шоу-бизнес

Молодую красотку – жену миллионера забрали в больницу после сна в подъезде
Принц Гарри женился на Меган Маркл по указке Кейт Миддлтон
Жена рассказала о состоянии госпитализированного Кобзона
55-летняя Деми Мур закрутила нестандартный роман

Проишествия

Раскрыто дело о расстреле на набережной в Москве во время ЧМ-2018
Зверское убийство ребенка в Серпухове разожгло скандал с Таджикистаном
В турецком отеле жестоко избили молодоженов из России
Первое видео с места авиакатастрофы под Москвой

Lifestyle

Внук Маяковского раскрыл трагичную историю любви поэта
"Справлялся с трудом": тайны умершего актера из фильма "Любовь и голуби"
Первая жена Высоцкого умерла на руках у наследника
Злодеем нового фильма о Джеймсе Бонде станет русский
Шоу-бизнес

С тощей Милы Кунис сползло платье и оголило вялую грудь

Курьез произошел на премьере фильма
Шоу-бизнес

Оскандалившегося с геями Маликова заставили оправдываться

Певец удалил компромат из Сети
Шоу-бизнес

Малышка Галкина сразила наповал Гагарину своими словами

Дочь юмориста произвела фурор
Шоу-бизнес

Молодую красотку – жену миллионера забрали в больницу после сна в подъезде

Модель жаловалась на острую боль в животе

Гороскоп

"Не только секс соединяет": специалист о разводе Валерии и Пригожина
Стало известно об ухудшении здоровья Кудрявцевой после родов
На браке Лазаревой и Шаца поставили крест
Астрологический прогноз с 23 по 29 июля

Фоторепортажи

Киркоров утер нос выскочке Бузовой
Крик души Лолиты: "Я не заразная, не бойтесь!"
16-летняя дочь Григория Лепса потрясла Юрмалу
Самую сексуальную ведущую бросил парень

Спорт

В сборной России решили судьбу Черчесова после ЧМ-2018
После ЧМ-2018 болельщик-мексиканец женится на сибирячке
У Смолова вырвали титул футбольного секс-символа России
Молодая чемпионка прилюдно дала отпор жесткой Тутберидзе

Регионы

Россиянка взбесилась из-за игр и заколола мужа-геймера
Жуткий грохот на Крымском мосту перепугал автомобилистов
Сэкономили: установлена причина трагедии с детьми в "Зимней вишне"
Проломили голову и заткнули носком: страшное убийство телеведущего поразило россиян
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru