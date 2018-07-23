"Склифосовский-7": Аверин и Куликова начали бить тарелки

Первые фотографии со съемочной площадки популярного сериала "Склифосовский" появились в Сети. Седьмой сезон обещает новые интриги и романтику.

Шестой сезон полюбившегося зрителям сериала недавно завершился. Но фанатам не придется долго ждать продолжения: актеры уже снова трудятся на съемочной площадке.

Первой фотографией "с полей" поделилась в Сети исполнительница роли врача-нейрохирурга Мария Куликова. Рабочую атмосферу ей помогает передать в кадре ее партнер Максим Аверин – в сериале главный ловелас и по совместительству ведущий хирург Олег Брагин.

Мария на фото запечатлена в розовом халате, ее коллега – в белой футболке и бежевых брюках. Они вместе держат в руках тарелку, на которой написаны имена всех членов съемочной группы. По традиции посуду разобьют – это необходимо, чтобы работа шла гладко.

Публикация от Мария Куликова (@m.kulikova77) 23 Июл 2018 в 2:29 PDT

Новый сезон будет полон интриг и романтики – это уже сейчас можно увидеть по лицам актеров. Куликова с улыбкой смотрит на Аверина, а тот глядит в сторону с обычным хитрым выражением на лице.

Поклонники в восторге. Свои чувства они успели выразить в комментариях к снимку. "Самая лучшая команда снова вместе! Ждем больше ваших совместных фото", – оставляют пожелания подписчики. Старт седьмого сезона "Склифосовского" запланирован на январь 2019 года, пишет "Телепрограмма".