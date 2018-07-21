Лазарев возмутил народ костюмом священника

На своей странице в Instagram Сергей Лазарев опубликовал фотографию со своего нового шоу. Певец предстал в образе католического священнослужителя, что вызвало возмущение у пользователей Сети.

Настоящая буря народного возмущения поднялась после того, как Сергей Лазарев опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, в которой он предстал в новом образе. На снимке он предстал в красном одеянии с плащом а его голову венчал головной убор, напоминающий митру, которую носят епископы и кардиналы Католической церкви.

"Я Прибыл ! Сочи. Фестивальный. сегодня в 20.00. Nовое шоу! N-tour!", – подписал кадр Сергей Лазарев. Однако его подписчики обратили внимание не на анонс нового шоу, а на внешний вид певца. Некоторым из них он явно пришелся не по душе, о чем они не постеснялись написать в комментариях под снимком.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 21 Июл 2018 в 3:58 PDT

"С нарядом явный перебор, видимо фантазии закончились, как и вкус к одежде", "Что у него в голове???Дл чего все это?", "вы замечательный исполнитель, большой артист, но зачем все портить этими костюмами???? Сразу мнение ,о вас, меняется и не в лучшую сторону", "По моему это оскорбляет чувства верующих католиков", – не стали скрывать своего возмущения комментаторы.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 19 Июл 2018 в 6:49 PDT

Некоторые нашли скрытый смысл в подобном наряде. Дескать, Сергей Лазарев посвятил свое новое шоу сыну и в ходе выступления по разному обыгрывал свою роль папы. Намек на Папу Римского – один из таких случаев.

Некоторые из пользователей Сети и вовсе заявили, что смысл и конкретные костюмы не так важны, как общие впечатления от шоу. А это, дескать, у музыканта получилось отлично.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 18 Июл 2018 в 7:05 PDT