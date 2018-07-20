Звезда "Сватов" после убийства матери решила лечь в психушку

Известная актриса Маргарита Шубина стала гостьей программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым. В эфире она рассказала о семейной драме, которую с трудом пережила.

Сегодня Шубина – счастливая мать и жена. С мужем, бизнесменом Владиславом, они вместе более 20 лет. У звездной пары два сына – Максим и Серафим.

Маргарита призналась, что в ее жизни была драма, из-за которой она чуть не лишилась разума. В конце 80-х, когда юной актрисе был 21 год, ее мать зверски убили в собственной квартире. Актриса нашла ее еще живой в ванной и сразу вызвала скорую помощь. Однако спасти женщину врачам не удалось.

"Как потом оказалось, она потеряла два литра крови, но они были внутри", – рассказала Шубина. Мать артистки звали редким именем Воля, она работала учительницей и одна воспитывала дочь.

После гибели самого близкого человека Маргарита долгое время находилась в депрессии и даже хотела пройти обследование в психбольнице. Со своим горем она осталась один на один.

"Я решила сдаться в психодом. Я не могла входить в квартиру. Спектакль сыграю, а домой идти не могу", – поделилась Маргарита. Позже она продала ставшую ненавистной недвижимость. Актриса пыталась добиться возбуждения уголовного дела, но безрезультатно.

Выбраться из тяжелейшего душевного состояния ей помогла любовь к коллеге Олегу Меньшикову. "Тогда я могла влюбиться в кого угодно. Мне нужна была поддержка", – рассказала Шубина.

По словам звезды кино, в этих отношениях она не страдала. Маргарита рассказала, что посвящала Олегу стихи, а он отдавал ей цветы от поклонниц.

Актриса призналась, что посвящает матери стихи по сей день и ради нее старается быть лучше. А оставившего семью отца, с которым встретилась лишь в 32 года, Шубина простила.

Он оказался известным фехтовальщиком, который из-за постоянных выступлений по СССР не мог постоянно жить в семье. Знаменитость познакомила своих сыновей с дедом, и сегодня в ее доме царят мир и гармония.