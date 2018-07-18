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"Была близка к смерти": актриса рассказала об изнасиловании Люком Бессоном

Люк Бессон. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look
Американская актриса Сэнд Ван Рой обвинила известного голливудского режиссера и продюсера Люка Бессона в изнасиловании. Адвокаты кинематографиста опровергают слова девушки.
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По словам 27 -летней Сэнд ужасный эпизод произошел с ней в гостиничном номере в Париже. "Я недвусмысленно просила его остановиться – вспоминает артистка – И не только это. Я плакала, я блевала. Он совершал надо мной унизительные сексуальные действия. Я демонстрировала неприкрытое отвращение. Я показывала ему, что не хочу этого".

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Девушка призналась журналистам, что на следующий день все ее тело страшно ныло, от боли она периодически теряла сознание. "Я очень боялась умереть, и была очень близка к этому", – рассказала Ван Рой.

Представитель 59 -летнего кинематографиста – юрист Тьерри Марембер отметил, что Бессон отвергает эти обвинения и считает их "фантастическими". Адвокат добавил, что Люк и Сэнд давно знакомы, однако режиссер никогда не предпринимал к актрисе подобных действий.

Отметим, ранее в СМИ не раз появлялась информация о том, что Ван Рой последние два года является любовницей Бессона. Режиссер всячески способствовал развитию карьеры девушки: снял в своем фильме "Валериан и город тысячи планет" и предоставил роль в проекте, который продюсировал: в картине "Такси 5".

Добавим, что артистка подала жалобу об изнасиловании еще 19 мая, но тогда ее имя не разглашалось. В заявлении девушка написала, что выпила предложенную Бессоном чашку чая, почувствовала себя нехорошо и отключилась. Когда сознание вернулась к барышне, она поняла, что была изнасилована, сообщает Daily Mail.

Автор: Руслана Алексеева18 июля 2018, 20:49
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