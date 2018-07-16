Ревва после грязных обвинений не явился в суд

Певца и шоумена Александра Ревву, известного также под псевдонимом Артур Пирожков, обвиняют в плагиате. Начинающий исполнитель из Сочи Руслан Кагарманов заявил, что артист украл у него "мегахит".

В Никулинском суде Москвы рассматривается дело о плагиате. Сочинский исполнитель уверяет: его песня "Чика" написана еще в 2016-м, а одноименная композиция Александра появилась двумя годами позже. "Я придумывал ее полгода, полгода я писал. (…) Я вкладывал душу в это, почему я должен душу вкладывать для кого-то", – пояснил свои мотивы Кагарманов.

Автор песни, которую исполняет Ревва, Денис Ковальский не отрицает, что композиция была написана недавно. Но за 20 лет работы со звездами российской эстрады в воровстве его обвиняют впервые. По словам музыканта, между композициями практически нет сходства, кроме разве что повторения слова "чика" в припеве.

Отметим, что в суд Ревва не явился. "Они не уверены в себе, поэтому и не пришли", – объяснил истец телеканалу РЕН ТВ. По словам Руслана ни сама звезда, ни ее представители с ним не связывались с 29 мая.

Добавим, что из-за обвинений в плагиате Израиль может лишиться права проведения музыкального конкурса "Евровидение" в 2019 году. В начале июля звукозаписывающая компания Universal Music направила претензию авторам композиции Toy, с которой пышка Нетта Барзилай победила в вокальном состязании. Композиторам Дорону Медали и Ставу Бегери сообщили о начале разбирательств. Представители Universal Music уверены, что песня Нетты – это плагиат на сингл американской рок-группы The White Stripes – Seven Nation Army.