Ревва после грязных обвинений не явился в суд

Эксклюзив Интервью Басков в Витебске побил Киркорова Аллегрова рассказала о потери невинности Дом-2

Выбор читателей

Сын Андрея Дементьева с женой покончили с собой
Семенович впервые рассказала о дочери Жанны Фриске
Страшное видео с места гибели звезды "Дома-2"
Запрет жениться на Бузовой разозлил Киркорова
После бессовестной выходки Тимати грозит арест
"Завтра рожать": изменившаяся Собчак вышла на сцену с мужем
партнеры
Понедельник 16 июля
Лента новостей
18:33
Известный спортсмен найден мертвым
17:58
Известный блогер получил условный срок за шутки про Коран
17:52
Госдума упростит въезд в Россию для иностранных болельщиков
17:50
Девушка записала видео с лопнувшей в животе капсулой кокаина
17:44
Шоумен Лаки Ли призвал Путина и Трампа восстановить мир
17:28
Забастовка из-за трансфера Роналду собрала пять человек
17:27
Новый удар по Крыму: сервис Booking забанил полуостров
17:15
Мощный взрыв в Москве обрушил здание
16:52
"Я был взбешен": хорватский футболист разорвал провокатора из Pussy Riot
16:44
"Единая Россия" возвращает соотечественников
16:13
США нашли причину для ядерной войны с Россией
15:56
Встреча Путина и Трампа началась с потасовки
15:54
Как построить туалет на даче
15:30
Беглый Депардье одурачил Россию на деньги
15:06
Почему АвтоВАЗ отказался от производства Lada Priora
14:55
Самые искрометные шутки о ЧМ-2018
14:45
Почему стареет кожа
14:34
Россиянам пообещали небывалый рост пенсий
14:14
Трамп сбежал от Путина перед исторической встречей
14:11
Опубликованы кадры с места смертельного ДТП под Ростовом
14:05
Порнозвезда Беркова назвала самого сексуального футболиста российской сборной
13:51
Под Нижним Новгородом подростки залезли на поезд и получили удар током
13:50
Стали известны тайные подробности встречи Путина с Трампом
13:24
В Волгограде из-за ливней введен режим ЧС
13:16
Сухой Путин на финале ЧМ возмутил Запад
13:07
Внук взбесился и зарезал 87-летнюю старушку
12:54
В Люберцах из горящей квартиры спасли людей
12:50
Униженная Бледанс приползла к Хабенскому
12:36
Брошенный Абрамовичем Первый канал подобрала Кабаева
12:33
Садальский рассказал о детях Сердюкова и Васильевой
12:18
Москвичей предупредили об опасности
12:10
Пять лучших голов ЧМ-2018
12:06
Перед встречей Путина и Трампа случилось ужасное ЧП
12:04
Грудинин подло вышвырнул венчанную жену после шоу Малахова
12:00
Тарасов оставил новорожденную дочь без дома
11:55
В страшной аварии под Ростовом погиб ребенок
11:41
Большой Фестиваль Италии пройдет в саду Эрмитаж
11:36
В Москве рабочему оторвало ногу при падении с высоты
11:26
В России с размахом отметили День металлурга
11:18
Жаркие объятия Путина и президента Хорватии вызвали истерику на Украине
11:16
Триумф сборной Франции на ЧМ-2018 обернулся трагедией
11:09
Пенсионерка выпила и зарезала наглого гостя
11:09
Найден элементарный способ профилактики рака
11:03
Куда пропал "босоногий мальчик": Леониду Агутину – 50
11:01
Cенсационное признание Панайотова: Лепс – это мой родной отец
10:52
Еле вырвавшаяся Ахеджакова: Меня чуть не прибили
10:51
Россиянка облила болтливую подругу кислотой
10:42
Лучше сыграть в поло: принц Уильям наплевал на Трампа
10:25
Кремль крепко приложил спешащего к Путину Трампа
10:21
"Не суждено увидеть даже внуков": шаман предупредил о скором конце света
10:15
Душещипательные моменты выступления сборной России на чемпионате мира
10:10
Отчим-качок о внуке Шукшиной: Его крики адски раздражают
10:08
Самые яркие кадры закрытия ЧМ-2018
10:04
Лондон свалил отравление Скрипалей на ГРУ
09:58
В Тюмени ребенок выпал из окна многоэтажки и выжил
09:47
Выступавший в России хоккеист трагически погиб в 35 лет
09:37
Живодеры расстреляли кота под Екатеринбургом
09:24
Путин довел Трампа до бешенства
09:23
В Татарстане в страшном ДТП на железнодорожном переезде погибли 4 человека
09:19
Галустян дал пощечину изуродованному другу Малахова
09:16
"В нашей жизни было много разного": Анжелика Варум обратилась к мужу
09:04
В Башкирии автобус с пассажирами разбился о столб
08:51
Писатель Кинг скончался в Англии
08:49
Pussy Riot изменили внешность ради провокации на ЧМ
08:41
Астрологический прогноз с 16 по 22 июля 2018 года
08:35
Григорий Лепс опозорился на свадьбе друга
08:34
Трамп прилетела в нелепом наряде к Путину
08:32
Моуринью в ужасе от скандала в финале ЧМ-2018
19:54
Судья убил сборную Хорватии
19:41
Финал ЧМ-2018 омрачила подлая провокация Pussy Riot
19:15
Конор Макгрегор прилетел в Россию ради ЧМ-2018 и Путина
18:12
Принципиальная Пугачева вышвырнула полезшего на "Евровидение" Рогожина
17:59
Жестоко избитый артист закрыл чемпионат мира в России
17:25
Семенович в бикини оседлала родного брата (фото)
16:51
Савичева бросила дочь в день рождения
16:27
Пелагея закатила шумную вечеринку в центре Москвы
16:09
"Татушка" Катина отказалась от общения с Волковой
15:50
Билан отказался от детей
15:25
В Россию прилетел знаменитый боец ММА
15:23
Сын Плющенко серьезно пострадал на тренировке (видео)
14:58
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених
14:22
Земфиру и Литвинову застали вместе на яхте (фото)
13:29
Кейт Миддлтон нарушила главный запрет Елизаветы II
12:55
Как звезд дразнили в детстве
12:34
Невесту Тимати обругали за скандальную выходку на свадьбе Эмина
12:01
Брэд Питт увез детей от Анджелины Джоли
11:34
Борис Щербаков 12 лет борется с раком
11:01
Шепелеву досталось за "девчачье" воспитание Платона
10:32
Подробности восхитительной свадьбы Эмина и модели из Саранска
09:59
Новгородский тракторист стал королем криминальной Москвы
20:51
Поплавская раздает вещи умершего Тихановича
19:02
Бельгия обыграла Англию в матче ЧМ-2018 за третье место
18:00
Бородину поздравили с беременностью
17:22
Волочкову заподозрили в тайном пристрастии
16:38
Свершилось: Евгения Васильева вышла замуж за Анатолия Сердюкова
16:21
Хорватского футболиста простили за второе скандальное видео
16:01
Французы опозорились в день национального праздника (фото)
15:43
На Сокольнической линии метро появятся пять новых станций
15:40
Москвичей предупредили о приближении бури
15:31
Шнурова приметили на отдыхе с новой спутницей
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Свершилось: Евгения Васильева вышла замуж за Анатолия Сердюкова
Финал ЧМ-2018 омрачила подлая провокация Pussy Riot
Шепелеву досталось за "девчачье" воспитание Платона
Принципиальная Пугачева вышвырнула полезшего на "Евровидение" Рогожина
Судья убил сборную Хорватии
Волочкову заподозрили в тайном пристрастии
Шоу-бизнес

Ревва после грязных обвинений не явился в суд

Александр Ревва. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Певца и шоумена Александра Ревву, известного также под псевдонимом Артур Пирожков, обвиняют в плагиате. Начинающий исполнитель из Сочи Руслан Кагарманов заявил, что артист украл у него "мегахит".
прочитано 1849 раз

В Никулинском суде Москвы рассматривается дело о плагиате. Сочинский исполнитель уверяет: его песня "Чика" написана еще в 2016-м, а одноименная композиция Александра появилась двумя годами позже. "Я придумывал ее полгода, полгода я писал. (…) Я вкладывал душу в это, почему я должен душу вкладывать для кого-то", – пояснил свои мотивы Кагарманов.

ПО ТЕМЕ

Израиль может остаться без "Евровидения"

"Звездного" адвоката Добровинского наказали за нарушение этики

Автор песни, которую исполняет Ревва, Денис Ковальский не отрицает, что композиция была написана недавно. Но за 20 лет работы со звездами российской эстрады в воровстве его обвиняют впервые. По словам музыканта, между композициями практически нет сходства, кроме разве что повторения слова "чика" в припеве.

Отметим, что в суд Ревва не явился. "Они не уверены в себе, поэтому и не пришли", – объяснил истец телеканалу РЕН ТВ. По словам Руслана ни сама звезда, ни ее представители с ним не связывались с 29 мая.

Добавим, что из-за обвинений в плагиате Израиль может лишиться права проведения музыкального конкурса "Евровидение" в 2019 году. В начале июля звукозаписывающая компания Universal Music направила претензию авторам композиции Toy, с которой пышка Нетта Барзилай победила в вокальном состязании. Композиторам Дорону Медали и Ставу Бегери сообщили о начале разбирательств. Представители Universal Music уверены, что песня Нетты – это плагиат на сингл американской рок-группы The White Stripes – Seven Nation Army.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзене!"

Автор: Руслана Алексеева16 июля 2018, 16:09

комментарии

Политика

Трамп сбежал от Путина перед исторической встречей
Стали известны тайные подробности встречи Путина с Трампом
Порошенко прилюдно унизили на саммите НАТО
Трамп нашел замену подорвавшей репутацию Мэй

Шоу-бизнес

Анфиса Чехова заинтриговала сообщением о дочери и новом муже
Расплывшаяся Максакова закрывает живот руками
Не та, за кого себя выдавала: подруга раскрыла секреты покойной звезды "Дома-2"
Ревва после грязных обвинений не явился в суд

Проишествия

"Как чучело": изуродованный труп на заборе держит в страхе москвичей
Опубликовано видео освобождения миллионера из плена цыган
Известного блогера изнасиловали возле Чернобыльской АЭС
Возлюбленный погибшей королевы красоты покончил с собой

Lifestyle

Брошенный Абрамовичем Первый канал подобрала Кабаева
Братья Верники решились на серьезный разговор с друзьями Вайкуле
Владимир Этуш экстренно госпитализирован
В Сети опубликовали новую серию "Простоквашино" (видео)
Культура

Брошенный Абрамовичем Первый канал подобрала Кабаева

ФАС одобрила продажу бизнесменом акций "Национальной медиагруппе"
Шоу-бизнес

Лобода об отце второго ребенка: Какой он артист, знает весь мир

Откровенное интервью певицы
Политика

Встреча Путина и Трампа началась с потасовки

Неприятный конфуз на переговорах
Шоу-бизнес

"И я, и Денис давно покаялись": Яковлева оправдала сына-фрика

Актриса рассказала о странностях наследника

Гороскоп

Астрологический прогноз с 16 по 22 июля 2018 года
Совет на выходные
Гороскоп самых пьющих знаков зодиака
У мужа-турка Ани Лорак нашли другую женщину

Фоторепортажи

Куда пропал "босоногий мальчик": Леониду Агутину – 50
Самые яркие кадры закрытия ЧМ-2018
Как звезд дразнили в детстве
Люди со странными лицами захватили Голливуд

Спорт

Самые искрометные шутки о ЧМ-2018
Порнозвезда Беркова назвала самого сексуального футболиста российской сборной
Сухой Путин на финале ЧМ возмутил Запад
Пять лучших голов ЧМ-2018

Регионы

Ожоги 12% тела: мать с сигаретой спалила коляску с грудным ребенком
Российская фотомодель умерла от рака
Коллекторы пригрозили заразить детей должников СПИДом
Мужчина спрятал труп подруги в шкафу и закатил вечеринку
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru