"Я сдохну без работы": что случилось с легендарной Светланой Моргуновой

Новость о том, что легендарный советский диктор Светлана Моргунова переживает не лучшие времена, встревожила поклонников. Люди просто не верят, что телеведущая, слывшая эталоном культуры, речи и стиля, сегодня находится в бедственном положении и все чаще прикладывается к рюмке.



Dni.Ru связались с коллегами Моргуновой, чтобы выяснить: в курсе ли они той ситуации, в которой находится сейчас телеведущая. "Светлана Михайловна не считает, что у нее есть проблемы, – рассказала знающая Моргунову актриса. – Но мой друг мне рассказывал, что не так давно ее встретили в ресторане на Арбате, где она сидела с бутылкой водки на столе и пила в одиночестве".

Моргунову отчасти можно понять: всю жизнь она купалась в народном обожании, вела лучшие концерты страны, выступала перед первыми лицами государства. А теперь блистают другие – более молодые, дерзкие, смелые. 78-летняя Светлана Михайловна, всегда привыкшая быть в центре внимания, вдруг осталась одна. Звенящая тишина! И это невыносимо!

"Она всегда говорила: "Я сдохну без работы", – продолжает знакомая Моргуновой. – А сегодня ее больше не приглашают вести что-то. Хотя та же Анна Шатилова, которая на год старше Моргуновой, постоянно ходит по ток-шоу, появляется то тут, то здесь и ведет очень активный образ жизни".

Интересно, что Светлана Моргунова практически не давала интервью журналистам, будучи в зените славы. "Я своих не сдаю!" – объяснила как-то она недоумевающему коллеге. Ей просто не хотелось перемывать кому-то кости, рассказывать о людях, которые были в ее жизни, да и свою частную жизнь (первый муж умер, а второй брак распался) ей не хотелось всем показывать. Она считала, что пиариться таким образом стыдно.