"Опустилась и выпивает": трагедия легендарной Светланы Моргуновой

Анна Шатилова, Ангелина Вовк, Светлана Моргунова – имена этих дикторов всегда были синонимами профессионализма, качества и высокой культуры. Мастеров такого уровня больше нет.



Сегодня ведущими концертов и передач часто делают спортсменов, певцов и прочих звезд, далеких от виртуозной работы со словом. Они выходят на сцену, по папке отчитывают написанный редактором текст, получают гонорар и уходят по своим делам. А Светлана Моргунова, которая с 1961 года работала на телевидении, отдавала душу работе, тщательно работала над каждой фразой и своим образом.

Каково же было удивление тех, кто ее знал и любил, когда они встретили диктора на концерте в Кремле. "Мы увидели маленькую старушку в несвежей одежде, которая часто несла околесицу со сцены, и ахнули, ведь это была легендарная и обожаемая Моргунова!" – рассказал зритель.

Друзья и знакомые прославленной телеведущей, знакомой всем по программе "Время" и "Голубой огонек", в ужасе от того, что с ней происходит. "Свете 78 лет. Вести концерты, тем более передачи ее уже не зовут. Денег не хватает. Чувство нереализованности и ощущение, что все позади, вероятно, и привело к трагедии, – полагают в окружении Моргуновой. – А сейчас у нее, по всей видимости, начинается старческая деменция – смотреть на нее просто страшно. От какой-то обиды на весь мир она начала выпивать, вдруг как-то опустилась".

Впрочем, слухи о том, что диктор не прочь заложить за воротник, ходили всегда. "На лютом холоде, после перелетов, застолий и бессонных ночей Моргунова попросит: "Сашка, плесни рюмашку винца!" Прическу поправит, тем же поставленным голосом, которым ведет концерты в Колонном зале и Кремле, спросит: "Кто там следующий?" – и пошла объявлять, – говорил в одном из интервью работавший с Аллой Пугачевой музыкант и режиссер Александр Левшин. – Мы в самолете как-то рядом с ней сидели. Стали спиртное разносить. Я говорю: "Света, смотри – ничего, кроме вина, нет". Она в ответ: "Зря ты. Знаешь, как вином можно на********?"



Все, кто недавно видел Моргунову, считают, что ее надо спасать. К тому же легендарная ведущая не одинока – у нее есть сын. Могла бы вмешаться и Нелли Кобзон, с которой та дружила много лет. Однако у всех свои дела, заботы... А Светлану Моргунову – эту икону стиля советской эпохи – все чаще видят в кабаках с сомнительными "дружбанами" и с стаканом перед собой.

