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Шоу-бизнес

Май Абрикосов из Дома-2: Я объявляю себя пророком

Фото: Dni.Ru
Роман Тертишный

Роман Тертишный блогер

 Легендарный участник "Дома-2", известный аудитории проекта как Май Абрикосов. Телеведущий, актер.
Я скептически отношусь к экстрасенсам. Не верю в них. Как начнут руками махать в воздухе… Однажды редакторы канала "Ю" шоу "Популярная правда" заочно обратились к парапсихологу и экстрасенсу Сергею Лангу, чтобы он сделал предсказание обо мне. В прессе в ту пору меня называли "отшельником" и сочиняли всякие байки. Видимо, начитавшись расхожих статеек, Сергей Ланг начал обряд гадания перед телекамерой. 
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Он мистически нахмурил брови и предрек, что я больше никогда не дам ни одного интервью. Даже карта Таро под названием "отшельник", волею тайных духов выпала из его колоды. Ба! Поди ж ты! Но, самое забавное – о существовании Сергея Ланга я узнал чуть позже, когда давал интервью одному изданию. Меня спросили, как отношусь к предсказанию экстрасенса о том, что никогда не дам интервью. Комично вышло.

Вообще, странная сложилась мода "предсказывать" публичным людям будущее. У звезд шоу-бизнеса полным-полно аккаунтов в соцсетях, информация об их частной жизни гуляет по сети свободно. Погуглил и предсказывай.

К примеру, экстрасенсы очень любят давать непрошеные прогнозы телеведущей Ольге Бузовой. Я постарался, собрал несколько таких предостережений в кучу. Экстрасенс Надежда Шевченко считает, что Ольга Бузова слишком увлечена саморазвитием в карьере. Тут уж не до замужества. Но, если бы Ольга захотела, то у нее появился бы семейный статус. Однако звезда все еще таит обиду на Тарасова и не может пока его "отпустить".

Фото: GLOBAL LOOK press/Orville Myers

Белая ведьма Николь Кузнецова поведала, что в ближайшие годы ни один мужчина не похитит сердце Ольги, ведь оно холодно. По словам колдуньи, Бузова продолжает жить прошлым, оставаясь равнодушной к мужскому вниманию.

Экстрасенс Виктория Райдос предначертала Бузовой долгое-долгое одиночество. Но сроков не уточнила, сказав лишь, что Ольга "по эффекту бумеранга" расплачивается за разлад, который внесла в первую семью Тарасова.

А вот ясновидящая Елена Ясевич назвала конкретный возраст, когда Бузову возьмут, наконец, замуж – 38 лет, то есть еще семь лет полного одиночества (предсказание от марта 2018 года) До тех же пор, Ольга будет находить утешение лишь в работе и "прикрываться" карьерой, создавая видимость счастья. А до 2025 года уже забудут, что думает Елена Ясевич про Бузову.

Таролог и ясновидящая Марианна Абравитова заявила, что у Бузовой нет влиятельного покровителя, который за "постель" оказывал бы протекцию телеведущей. По словам гадалки, Ольга добилась всего сама, исключительно благодаря своему усердию. Также у звезды есть шанс получить собственный проект на ТВ.

Фото: GLOBAL LOOK press/Pascal Deloche

Ведьма Мерилин Керро предсказала, что Бузова не станет певицей, и на должности ведущей "ДОМа-2" она тоже недолго задержится, это вовсе не ее путь (предсказание от 2016 года). Крах брака Тарасовых произошел, по мнению Мерилин из-за того, что они совсем разные и не подходят друг другу. Между прочим, эта же чародейка заявила когда-то, что Марина Африкантова родит Чуеву ребенка, но предсказание не сбылось.

Гипнолог и экстрасенс Геннадий Гончаров "видит" возможное возобновление отношений Дмитрия и Ольги, когда девушке исполнится 32-33 года. Он подчеркнул, что у пары очень хорошая совместимость физическая и эмоциональная. Хохма! То категорически не подходят друг другу, а то уже наоборот, идеально подходят.

Ясновидящая Кажетта Ахметжанова уверяла всех, якобы Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов не будут вместе. Причиной тому возможные частые ссоры, громкие конфликты и расставания на публику. Предвидела Кажетта и рождение единственного ребенка Анастасии в других отношениях, совсем не с Дмитрием. А далее, мол, ей суждено стать актрисой. У Дмитрия же путь лежит через трудности к триумфу и громадным достижениям в спорте.

Экстрасенс Галина Янко утверждала, что, Ольга до сих пор болезненно переживает разрыв отношений с бывшим супругом. Но с Дмитрием Тарасовым их пути больше не пересекутся. Гадалка предсказала, что теледива вступит в новый брак через два года (предсказание от: август 2017). Супругом ее станет мужчина успешный и состоятельный. Муж будет старше Ольги на 5-10 лет. Не сразу, но в браке родятся дети. Будет их у теледивы двое: мальчик и девочка. Со слов этого экстрасенса Ольге осталось ходить в девках еще год.

Фото: pixabay.com

Экстрасенс Мохсен Норузи "разглядел" в тумане, что шумиха вокруг развода с футболистом Дмитрием Тарасовым утихнет через три месяца (предсказание от января 2017 года). Брак исчерпал себя, Дима холоден к жене, он давно перестал считать себя мужчиной-лидером. Ему хотелось глубоких чувств, а не сосуществования напоказ. Раздел имущества усложнится из-за конфликтов с обеих сторон и продлится девять месяцев. У Тарасова вскоре родится сын, но с его мамой он проживет не более пяти лет. Жаль, Мохсен не уточнил год, когда предсказание должно сбыться…  Да и с сыном он промахнулся, на днях у Тарасовых родилась дочь. О тяжбах тоже "мимо", так как Дмитрий вовремя записал имущество на свою маму, делить экс-супругам вообще ничего не пришлось.

Кстати, Мохсен Норузи считает, что у Бузовой на горизонте появятся сразу два ухажера. С одним из них зимой она улетит отдыхать. У Ольги будет три брака и столько же детей. Еще четыре года она помелькает в разных проектах, после чего "исчезнет с экранов". А если не исчезнет, то Мохсен наверняка что-нибудь "догадает", с фантазией у него, как мы видим, все окей, количество детей Бузовой растет с каждым часом и с каждым браком.

Экстрасенс Джулия Ванг рассказала, что в супружеской жизни Ольги и Дмитрия настоящая гармония. Отношения между парой реально правдивые, их союз наполнен любовью и взаимопониманием. Дмитрий Тарасов во всем поддерживает жену. Джулия была уверена, через три года, то есть в 2018 году, в браке Тарасов-Бузова появится ребенок!Прекрасная попытка сыграть на вероятности.

А следующее предсказание настолько впечатлило своей неизбитостью и новизной, что хочу показать его вам:

Оказывается, секрет успеха Бузовой в ее трудолюбии! Нравится ей быть успешной! Экстрасенс Жанна Кострова просто открыла всем глаза и шокировала.

В общем, решено! Я тоже объявляю себя величайшим пророком современности. "Бузова скоро выйдет замуж, родит минимум одного ребенка. Муж будет богатый. Работа будет зависеть от ее трудов. Все это произойдет в ближайшей десятилетке. Успеху Бузовой завидует весь шоу-бизнес".

12 июля 2018, 11:55

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