Волочкова показала интимное место на всю страну

Балерина Анастасия Волочкова стала гостьей передачи "Привет, Андрей!" Первого канала. Танцовщица похвалилась шикарным убранством своего дома.

Эфир был посвящен руководителю Академии русского балета имени Вагановой, а в прошлом артисту Николаю Цискаридзе. Танцовщик рассказал о работе в Большом театре. Долгое время коллегой артиста по сцене была Анастасия Волочкова.

Артистка вошла в студию с цветами, которые преподнесла Цискаридзе. Блондинка отметила, что ради Николая прервала свой отпуск на Кипре.

Выяснилось, что именно Цискаридзе привел Волочкову в Большой театр. Он объяснил балерине с какими людьми нужно поговорить, чтобы попасть в труппу. "Оперившись", Анастасия стала распоряжаться в театре, что категорически не устраивало Николая – их отношения разладились.

Однако артист балета поддержал танцовщицу, когда ее откровенно выживали из театра. Артист даже под угрозой увольнение не стал подписывать петицию о снятии Анастасии с должности.

Волочкова отметила, что несмотря на травлю, она многого добилась. "Сегодня она ответит всем своим обидчикам. Она построила Большой театр у себя дома!" – заявил Малахов.

На большом экране студии транслировали видео из дома балерины. Артистка решила показать репортерам "Привет, Андрей" самые укромные и интимные места своего дома. "Я еще ни одних журналистов в свою спальню не пускала, но вам сделаю разрешение", – отметила звезда.

Площадь будуара балерины составляет 102 квадратных метра. Там расположена большая кровать с балдахином, эксклюзивная мебель и дорогие предметы интерьера. Волочкова показала и остальные комнаты: гостиную с белоснежным роялем, зал, имитирующий сцену большого театра с балетным станком в центре. "Такую роскошную жизнь, которая у меня сейчас, я это все заслужила. Я это выстрадала. Дом и то, что у меня есть, все это заработано мной. Я никому не обязана ничем", – отметила блондинка.