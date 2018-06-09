Валерия после венчания заткнула рты недоброжелателям

Певица Валерия жестко отреагировала на критику в свой адрес. Злопыхатели распекали артистку за решение еще раз пойти к алтарю.

Валерия и Иосиф Пригожин отметили 14 лет совместной жизни. Звезды решили отпраздновать это событие по-особенному – они обвенчались. Иосиф поделился своим счастьем в соцсетях, чем очень обрадовал поклонников. "Брак, заключенный на небесах", – написал Пригожин и прикрепил фото из храма.

Однако нашлись и те, кто обрушился на Валерию с жесткой критикой. Дело в том, что артистка уже заключала церковный брак со своим экс-супругом Александром Шульгиным. Злопыхатели упрекнули Валерию: мол, дала взятку за разрешение обвенчаться повторно.

Эти обвинения вывели артистку из себя. Певица заявила в соцсетях, что была развенчана с бывшим супругом. "Тот церковный брак был развенчан по всем правилам православной церкви. Существует несколько причин, по которым брак считается недействительным. Поэтому, дорогие мои, если в чем-то не уверены, лучше промолчать!" – заткнула недоброжелателей звезда.

Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) 6 Июн 2018 в 3:43 PDT

Добавим, что в прошлом году повторный брак на небесах заключила и Алла Пугачева. Уже семь лет Примадонна состоит в зарегистрированных отношениях с Максимом Галкиным. Вместе они воспитывают сына Гарри и дочь Лизу.

До встречи с телеведущим певица состояла в браке с поп-королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым. Их союз продлился 11 лет, артисты были обвенчаны. Супруги расстались в марте 2005 года, сообщает Teleprogramma.pro.