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Родившая Лобода при всех показала нежность с Биланом

Дмитрий Билан и Светлана Лобода. Фото: Dni.Ru
Дима Билан показал совместное фото с коллегой по сцене Светланой Лободой. Двое артистов вызвали восторг у фанатов певца.
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Премия МУЗ-ТВ стала первым официальным выходом в свет для украинской исполнительницы Светланы Лободы, которая родила второго ребенка менее месяца назад. Отметим, что дочь артистки появилась на свет в Америке, в одном из самых престижных медицинских центров. Собственно, прямиком из США певица и прибыла на красную дорожку мероприятия.

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Светлана Сергеевна Лобода

Светлана Сергеевна Лобода певица

Светлана появилась на церемонии награждения в коротком откровенном черном платье и продемонстрировала такую великолепную форму, будто и не рожала вовсе. Артистка произвела фурор среди журналистов и коллег. Не остался в стороне и Дима Билан. Свои восторги он выразил на страничке в социальной сети Instagram.

"Вчера, со сногсшибательной @lobodaofficial ! Света, был ооочень рад увидеться! Выглядишь потрясающе! 😻 И да, о творчестве говорили, такое тоже бывает 😜 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написал Дима Билан. Отметим, что заветную тарелку артист получил в одной из самых престижных номинаций – "Лучшая песня" – за композицию "Держи".

Многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах Светлане и Диме. В частности, комментаторы заявили, что артисты великолепно смотрятся вместе. "Главное что вы хорошо получились", "Мои любимые герои", "Два моих кумира, два идола, люблю вас мои хорошие, поздравляю с наградами!!!", "Самые лучшие!🤘", "Красивые! Фотка супер! Удачи, Дима", "Ах ну и красотка же Лобода 🤗 и голос шикарный", "Светлана потрясающе выглядит после рождения доченьки ! И Вы очень ненаглядный, элегантный, вам так идет костюм, и у Вас даже кроссовки с галстуком -бабочкой @bilanofficial ... такие мелкие детали, а как много говорят о Вас.))) 😍" – высказались восхищенные пользователи Сети.

Автор: Наталья Аряева9 июня 2018, 12:52
ФОТОРЕПОРТАЖ

Беременная Лобода появилась в "голом" платье

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