Любовница нашла мертвым известного голливудского актера

В США скончался известный актер Алан ОʼНилл. Ему было 47 лет. Тело артиста нашла любовница. По словам женщины, Алан лежал в коридоре собственной квартиры в Лос-Анджелесе, передает Пятый канал.

В последнее время у ОʼНилла были проблемы с сердцем, которые развились на фоне злоупотребления алкоголем и сигаретами. Причину смерти актера устанавливают правоохранители, пишет "360".

Алан ОʼНилл сыграл в десятках фильмов. На весь мир он прославился после выхода на экраны сериала "Сыны анархии".