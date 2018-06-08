Волочкова с "куриным задом" совершила дерзкое нападение

Балерина Анастасия Волочкова жестко ответила злопыхателям. Блондинка заявила, что всегда и во всем на первом месте, поэтому весь негатив, льющийся в ее сторону, "слышит" только ее пятая точка.

В своем Instagram Анастасия опубликовала фото с пляжа в крошечном купальнике. Под снимком звезда написала пару жизнеутверждающих строк.

"Мой взгляд по жизни всегда устремлен только вперед и устремления только к победам и новым свершениям. А на отдыхе я люблю смотреть на море.🙏🏻 В моей жизни есть огромное количество любящих и уважающих меня людей, прежде всего, за мои сильные качества. И я всем им благодарна за человеческую поддержку и тепло. Та грязь, которая изливается за моей спиной, означает, что я впереди. А еще.... Все эти злобные изрыгания желчи слышит только моя *опа.🤣 А я слушаю шум волн.😊 А мой Турмалин Параиба с бриллиантами на солнце горит ярче.😊 Хорошего всем лета, моря, солнца и роскошных курортов.💃🏼🌴 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – с ядом напала Волочкова на фанатов.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 8 Июн 2018 в 6:29 PDT

Добавим, что несмотря на апломб, с которым Настя обращалась к подписчикам, комментарии под этим постом оказались закрыты. Впрочем, это не помешало пользователям Сети высказаться под предыдущим постом Анастасии.

"Не обращайте внимание на злые языки, помните какой трудный путь вы прошли к своему успеху, все что у вас есть вы достигли невероятным трудом, а те кто пишет вам гадости на более и не способны ))) вы замечательная ❤️", "Красивое фото с попой", "ты сама ущербная , на всю голову! Жопу выставлять в 40 с лишним нормально, или это для тебя тоже так же красиво как твой ущербный балет?", "Фото с жопой ужасное😂, прикрыть это плоскожопие срочно,!!!!!", "разве это попа? Тощий куриный зад", – писали балерине интернет-обыватели.