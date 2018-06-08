Роскошная Лобода впервые появилась на публике после родов

Певица находится в отличной форме. Она поразила худобой и статью. Удивила и влюбила в себя заново.



Самой ожидаемой звездой церемонии вручения музыкальных наград МУЗ-ТВ стала Светлана Лобода. Она недавно во второй раз стала мамой, но находится в отличной форме. На красной дорожке она появилась в сексуальном черном обтягивающем платье.

"Я всего на два дня прилетела в Москву из Лос-Анджелеса, – рассказала артистка корреспонденту Dni.Ru. – Так скучала по сцене, работе. С моей новорожденной доченькой остались моя мама и старшая дочь. Сейчас выступлю на премии с новой песней, и ночью у меня самолет в Америку". А вот имя дочки, как и ее отца, Лобода скрыла. "Пока не хочу об этом говорить, но Dni.Ru узнают все первыми", – пообещала дива.



Накануне церемонии директор телеканала МУЗ-ТВ и основатель одноименной премии Арман Давлетяров заверил Dni.Ru, что удивлен смелостью артистки. "Всего две недели назад Светлана стала мамой, – восхищался он. – Но уже полна сил и желания вернуться на сцену. Я отговаривал ее от этого, но она настояла. И уже прилетела в Москву из Америки, чтобы показать завтра феноменальный номер".

Давлетяров не уточнил, потребовала ли для себя родившая Лобода каких-то преференций. Ведь когда, например, рожала Ксения Собчак, то она говорила заранее с организаторами премии, что ей необходима отдельная пеленальная комната с определенной температурой, влажностью, подгузниками, едой и водой конкретной марки.



Напомним, Светлана Лобода родила второго ребенка 24 мая в одной из самых престижных клиник Лос-Анджелеса. Вес девочки – три килограмма, рост – 48 сантиметров. Певица долго не афишировала беременность и выбирала наряды, которые скрывали округлившийся живот. А когда объявила об интересном положении, возникла другая загадка – кто отец ребенка.

Ходили слухи, что артистка близка с 57-летним солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. О романе знаменитостей заговорили летом 2017 года, после того как немецкого музыканта и украинскую певицу заметили вместе на фестивале в Баку.



В декретном отпуске Лобода не планирует засиживаться. У нее впереди тур, выход нового диска и долгожданные концерты в Москве в ноябре.