Безутешная Литвинова горюет из-за тяжелой утраты

Актриса Рената Литвинова оплакивает свою наставницу режиссера Киру Муратову. Артистка почтила память выдающегося деятеля искусств.

Рената опубликовала в своем микроблоге пару архивных снимков знаменитого режиссера. На них Кира Георгиевна запечатлена еще молодой. Один кадр – это портрет режиссера, на нем Муратова запечатлена в шляпе и вязанном свитере. Второй – постановщик внимательно следит за работой актеров на съемочной площадке.

"Моя Кира – мой главный учитель. Незаменимая. Мой Главный Человек Кино , великодушный, дерзский и благородный – никогда не жаловалась, не просила, верила, вдохновляла, помогала, больше всего на свете она любила - снимать свои фильмы (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась сокровенными мыслями безутешная Литвинова.

Подписчики выразили свои соболезнования Литвиновой. Пользователи Сети высказали свои горестные мысли по поводу ухода звезды советского кино. "Она любила море! Много кошек! Импровизацию! Вас! Картины мужа! Она такая скромная при своем таланте....такая улыбка, глаза!", "Я вся выросла на ее картинах. Очень больно, и скверно на душе", "Ей пришлось многое пережить, чтобы ее наконец-то признали как режиссера. Поистине культовая личность ❤❤❤", - писали фолловеры артистки.

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) 7 Июн 2018 в 7:32 PDT

Добавим, что вчера, 6 июня, стало известно о смерти советского режиссера и актрисы Киры Муратовой. От чего скончался прославленный деятель культуры не сообщается.

Муратова создала порядка 20 картин. Среди самых известных – "Короткие встречи", "Астенический синдром", "Долгие проводы". В последнем фильме режиссера "Вечное возвращение" снялись такие известные артисты, как Олег Табаков и Рената Литвинова.

Добавим, что Кира Георгиевна впервые вышла замуж за режиссера Александра Муратова, но позже они развелись. У них была дочь Марианна, которая трагически погибла. Позже артистка сыграла свадьбу с художником и сценаристом Евгением Голубенко, но детей у них не было, сообщает Teleprogramma.pro.