Пригожин показал фото венчания с Валерией

Иосиф Пригожин обнародовал фотографию, на которой запечатлен вместе с певицей Валерией. Продюсер назвал их брак "заключенным на небесах", из чего фанаты сделали вывод, что супруги обвенчались.

На днях Иосиф Пригожин и Валерия отметили 14-ю годовщину со дня свадьбы. В честь важной даты влюбленные обратились друг к другу с нежными словами в социальной сети Instagram. "Ровно 14 лет назад наш союз был зарегистрирован в Кутузовском ЗАГСе Москвы. Никто не верил в нашу искреннюю и чистую любовь. Злые языки прочили нам скорый развод, называли это трюком шоу-бизнеса. Хочу сказать всем: есть еще там приличные люди", – отметил Пригожин.

"Любимый, сегодня наш с тобой день! Вот уже 14 лет по волнам жизни плывем вместе!!! Какое счастье, что все это время мы смотрим в одном направлении! Ты – и вулкан, и безмятежность, и теплый летний дождь, и ласковое солнце. Люблю тебя, и ... пусть говорят!" – обратилась к супругу Валерия.

А несколько часов назад продюсер обнародовал фотографию, на которой запечатлен вместе с популярной исполнительницей, чью голову украсил белый платок. "Брак, заключенный на небесах", – коротко подписал кадр Пригожин. Многочисленные подписчики сделали вывод, что супруги обвенчались.

Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) 6 Июн 2018 в 3:43 PDT

Фанаты рассыпались в комплиментах и поздравлениях. "Валерия красотка!!! Умиротворенная, сияет вся и светиться!!! Кто венчался-тот поймет!!!! Мира и любви!!!! ❤️❤️❤️🙏🏻🙏🏻🙏🏻", "Храни Вас Бог", "Замечательное событие! Поздравляю!", "Поздравляю. Как хорошо и какое большое счастье когда встретишь своего человека. Свою половинку. На этой земле. 💖💖💖", "Своей любовью дорожить, словно в сказке, жизнь прожить!💕🌺🌹🌸", "Поздравляю вас от всей души😘Это действительно серьезный шаг и очень важное событие в вашей жизни😍❤ И действительно – пусть говорят☝️😝😃Счастья вам!❤ (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались пользователи Сети.