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Дмитрий Певцов оплакивает трагическую гибель сына

Дмитрий Певцов. Фото: GLOBAL LOOK press
Артист Дмитрий Певцов скорбит по погибшему сыну Даниилу. Сегодня, 5 июня, юноше могло бы исполниться 28 лет.
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В своем Instagram певец опубликовал трогательную презентацию черно-белых фотографий своего умершего наследника. Ниже он решил поделиться с подписчиками своими мыслями о жизни и смерти.

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Дмитрий Анатольевич Певцов

Дмитрий Анатольевич Певцов актер

"Красивый, талантливый, очень мощный по-человечески. Спасибо его маме, Ларисе Блажко, которая посвятила ему всю свою жизнь... Один иеромонах из Сретенского монастыря, посмотрев фильм "Ангел в сердце", где Даня сыграл главную роль, сказал: "Впервые вижу такого МОЛОДОГО человека, душа которого УЖЕ созрела для Царствия Божия"... Дани нет с нами уже почти шесть лет... Когда я перестал задавать себе вопросы "ЗА ЧТО?", "ПОЧЕМУ?" и "В ЧЕМ СМЫСЛ?", пришло осознание того, для чего жил Даня, ЧТО ИМЕННО успел сделать мой сын. И именно для меня! Да, Даня много успел сделать для других: вытаскивал, спасал, защищал. И по-человечески, и, иногда, просто физически.. Даня много успел отдать своего душевного тепла, своих сил, добра и любви. И в жизни, и на сцене, и с экрана. Другим... (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал артист под публикацией.

Добавим, Даниил был сыном Дмитрия Певцова и его однокурсницей по ГИТИСу Ларисы Блажко. Дмиртий и Лариса жили в фактическом браке, после рождения первенца они разошлись. Долгое время Певцов отказывался признавать наследника, но его супруга Ольга Дроздова настояла на том, чтобы он наладил общение с Даниилом. Юноша пошел по стопам отца – выбрал профессию актера.

Даниил погиб в 2012 году из-за нелепой случайности. "Как это бывает? Встреча одноклассников. Все сидят на балконе. Он захотел подтянуться, приподнять себя на перилах... Никто в его уходе не виноват, то есть он взлетел, как ангел. И все", – рассказал безутешный Певцов в одном из интервью.

Автор: Руслана Алексеева5 июня 2018, 21:47
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Певцов и Дроздова вывели в свет повзрослевшего сына

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