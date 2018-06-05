Бондарчук вывел на красную дорожку Андрееву без белья

Сегодня, 5 июня, в Сочи в рамках основной конкурсной программы Российского кинофестиваля "Кинотавр" прошла премьера фильма режиссера Сергея Ливнева "Ван Гоги". На красной дорожке были замечены многие знаменитости. Также на показе появилась одна из самых гармоничных пар – режиссер Федор Брндарчук и актриса Паулина Андреева.

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