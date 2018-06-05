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Бондарчук вывел на красную дорожку Андрееву без белья

Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Сегодня, 5 июня, в Сочи в рамках основной конкурсной программы Российского кинофестиваля "Кинотавр" прошла премьера фильма режиссера Сергея Ливнева "Ван Гоги". На красной дорожке были замечены многие знаменитости. Также на показе появилась одна из самых гармоничных пар – режиссер Федор Брндарчук и актриса Паулина Андреева.
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Присутствующие отметили, как изменился рядом с молодой возлюбленной Федор. Бондарчук выбрал для похода на мероприятие свободный стиль с акцентом на удобство – Casual: черная футболка-поло, и светлые брюки из легкой ткани. В этом наряде он выглядел стройнее и значительно моложе своих лет. Мужчина просто светился от счастья.

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Паулина облачилась в черный атласный сарафан на тоненьких лямочках. Видимо, чтобы наряд выгодно подчеркнул все прелести фигуры, артистка решила не надевать бюстгальтер. Поверх платья Андреева накинула летний плащ. Проходя по красной дорожке знаменитости нежно держались за руки.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Отметим, что Федор все еще официально женат на Светлане Бондарчук. Поговаривают, что всему виной сложная процедура раздела совместно нажитого имущества. Впрочем, это обстоятельство не влияет на личную жизнь супругов, которые давно нашли себя в других отношениях. У режиссера роман с актрисой Паулиной Андреевой, у бизнесвумен – с галеристом и фотографом Сергеем Табуновым.

 

Публикация от Sveta R (@a030aa)

 

Несмотря на расставание Бондарчуки смогли сохранить человеческие отношения. Они часто пересекаются на светских мероприятиях, причем каждого сопровождает их любимая половина.

Автор: Руслана Алексеева5 июня 2018, 21:16
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