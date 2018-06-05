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"Не подпускает к себе близко!": муж Пугачевой поражен надменностью Ротару

София Ротару. Фото: GLOBAL LOOK press/Grigirii Goryachev
Александр Стефанович при всех его заслугах в кино для многих людей известен как "второй муж Аллы Пугачевой", с которым она прожила ровно четыре года. Впрочем, сегодня они почти не общаются.
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"Когда-то она писала мне: "Санька, я тебя люблю. Мне никого не надо", называла миленьким, родненьким, сладеньким, красивеньким. Все это было, но прошло, – вздыхает Стефанович. – После развода (24 декабря 1980 года – Прим. ред.) наше с ней общение не то чтобы вообще закончилось, но стало весьма сухим и официальным".

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 София Ротару

София Ротару певица, актриса

Сегодня про Примадонну сухо говорит и Стефанович: "Алла Борисовна была ярким, но коротким эпизодом моей жизни. Сейчас мы не общаемся, но я более-менее в курсе ее сегодняшней жизни".

По слухам, Пугачева не простила мужу того факта, что в фильме "Душа" он снял не ее, а Софию Ротару. Кстати, с "хуторянкой" Стефанович до сих пор общается. "Алла сложнее и по характеру, и в общении, – уверяет режиссер. – А София – не простушка, уж поверьте. Она гораздо более легкая и не любит заморачиваться разными условностями жизни".

Внешне Ротару с 1981 года, когда на экраны вышла "Душа", изменилась, по мнению Стефановича мало. Но стала при этом более надменной, что ли. "С годами София Михайловна стала относиться к поклонникам более строго, близко к себе не подпускает. Я об этом знаю не понаслышке, сам наблюдал". 

По его словам, киевская артистка сегодня переживает не лучшие времена из-за политической обстановки. "Она выступает в России редко и на политические вопросы не отвечает, хотя ее постоянно пытаются спровоцировать то тут, то там. Ротару сейчас очень сложно, она ведь Герой Украины, но в нашей стране у нее очень много поклонников, и отказываться от концертов было бы неправильно", – цитирует Стефановича "Мир новостей". 

Автор: Иван Губкин5 июня 2018, 12:52
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