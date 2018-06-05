Изнемогающая Валерия отказалась идти и попросила помощи

Певица Валерия опубликовала фотографию, где запечатлена на руках у супруга, продюсера Иосифа Пригожина. Популярная исполнительница призналась, что устали ноги от шпилек, на которых она провела весь день.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram певица Валерия опубликовала несколько фотографий, сделанных в Монако. "Жизнь полна сюрпризов и контрастов. Еще в полночь были в селе Дербетовка Апанасенковского района Ставропольского края, где я пела для гостей традиционного благотворительного детского фестиваля "Радуга", а проснулась уже в Монте-Карло. Жизнь прекрасна и удивительна во всех ее проявлениях", – отметила Валерия.

Артистка вместе с супругом Иосифом Пригожиным посетила балетный спектакль Бориса Эйфмана "Чайковский. Pro et contra". Певица осталась в полном восторге от постановки. "Борис Эйфман – абсолютный гений", – высказала мнение популярная исполнительница. Для выхода в свет Валерия выбрала нежно-розовое платье в пол на тонких бретелях, которое дополнила фантазийным ожерельем в виде паутины с пауком, а также серым кардиганом из тончайшей шерсти.

Однако под конец вечера силы Валерии оказались на исходе. В какой-то момент изнемогающая артистка даже оказалась на руках заботливого супруга. "Как же хорошо мужчинам – им не нужно носить каблуки. Весь день провела на шпильках, к вечеру идти отказалась, сказала: неси😂😂😂", – написала Валерия под соответствующим фото.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) 3 Июн 2018 в 4:13 PDT

Отметим, что в путешествии Валерию и Иосифа сопровождал старший сын артистки Артемий. "Семейное селфи на память. Как ценны минуты, проведенные вместе! Нет ничего в мире дороже", – призналась известная певица.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) 3 Июн 2018 в 9:44 PDT