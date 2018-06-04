"Надоело": друг о раздрае между Бондарчуком и Андреевой

Журналисты узнали, что Федор Бондарчук все еще состоит в браке, несмотря на долгий роман с актрисой Паулиной Андреевой. Как выяснилось, режиссер до сих пор не оформил развод из-за сложной процедуры раздела имущества.

Как рассказали в окружении Федора и Светланы Бондарчук, им принадлежит квартира на Мосфильмовской улице, а еще у режиссера есть дом на Рублевском шоссе, который ему достался в наследство от отца. Светлана живет в квартире на Патриарших прудах, и ей принадлежат 30% одного из столичных ресторанов мужа. Кроме того, предприимчивая Света открыла бистро, а в апреле учредила фитнес-студию.

"Если удастся доказать, что супруги не ведут совместное хозяйство и новые проекты также открывали автономно, тогда они не являются совместно нажитым имуществом. Но обычно суды не заморачиваются и исходят из того, что, раз брак не расторгнут, делить придется все", – компетентно прокомментировал сложившуюся ситуацию юрист.

Несмотря на все эти сложности, связанные с разрывом, Светлана и Федор сумели сохранить человеческие отношения и даже пересекаются друг с другом на некоторых мероприятиях, причем каждого сопровождает их любимая половина. Вообще, друзья в восторге от Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.

Публикация от www.okmagazine.ru (@okmagazine_ru) 25 Янв 2018 в 5:24 PST

"Более гармоничной пары в моем окружении не было очень давно. Сейчас многим не хватает взаимопонимания и компромисса, у них же этого достаточно. Федя как человек мудрый не фокусирует внимание на мелочах, из-за которых часто и происходит раздрай. В начале любовных историй обычно как – повстречались полгода, все хорошо, а потом надоело, подавай новые ощущения… У ребят не тот случай – для них доверие на первом месте, они выше любой ревности. Обычно на тусовках одни искусственные, пластмассовые улыбки, а от них реально исходит свет!" – цитирует друга пары Илью Бачурина StarHit.