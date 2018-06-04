"Я была подавлена": первое интервью победительницы шоу "Холостяк"

Победительницей шестого сезона шоу "Холостяк" стала Дарья Клюкина. 24-летняя красавица дала первое интервью, в котором рассказала о том, чем ее привлек Егор Крид, и как они впервые поругались.

Интересно, что Дарья Клюкина уже участвовала в шоу "Холостяк". Девушка в предыдущем сезоне пыталась завоевать сердце популярного актера Ильи Глинникова, однако тогда у нее ничего не получилось. На сей раз Дарья стала победительницей, хотя, по ее словам, не верила в возможность дойти до финала.

Симпатия к Криду была у Клюкиной еще до знакомства. Оказывается, она знала его заочно. "Было несколько таких ситуаций, когда мы должны были с ним либо встретиться, либо познакомиться, но этого не происходило. Я увидела в СМИ, что новым холостяком будет Егор. Может быть, это глупо, но я верю в знаки, и я подумала, почему бы и нет. Мне хотелось узнать его как человека", – объяснила Дарья.

Девушка призналась: Егор покорил ее тем, что "стоит на своем", добротой и ответственностью. А еще он сопереживает и умеет оказать поддержку. "Вообще, когда человек тебя привлекает, ты не можешь сказать: он мне нравится вот по этим пунктам. Он тебе нравится просто так, потому что он есть. Есть что-то необъяснимое, что тебя тянет", – сообщила Клюкина.

Публикация от Дарья Клюкина (@klyukina_d) 31 Май 2018 в 10:40 PDT

Между Дарьей и Егором кипели нешуточные страсти на телепроекте. Однажды дошло до того, что они поругались. Клюкина припомнила тот случай: "Я была подавлена, расставаться мне не хотелось. Я была как будто в подвешенном состоянии на тот момент".

Тем не менее, по признанию Дарьи, ей никогда не хотелось уехать домой, хотя не было ни дня, чтобы она не вспоминала о друзьях. "Я жила от встречи до встречи. У меня был стимул увидеться с ним, я переживала", – цитирует Дарью Клюкину Super.